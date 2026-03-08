Ο Μαρμούς «έστειλε» τη Σίτι στους «8» του FA Cup (3-1)

Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-3: Ο Μαρμούς «έστειλε» τους «Πολίτες» στους «8» του FA Cup
Με δύο γκολ του Αιγύπτιου επιθετικού Ο Ομάρ Μαρμούς, στο δεύτερο ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την ανατροπή επί της Νιουκάστλ και με το τελικό 3-1 προκρίθηκαν στους προημιτελικούς του FA Cup.
Την πρόκριση στα προημιτελικά του FA Cup πανηγυρίζει η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κατάφερε να περάσει από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» επικρατώντας με 3-1 της Νιουκάστλ και συνεχίζει τις προσπάθειές του για την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου την εποχή του Πεπ Γκουαρντιόλα.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πολίτες» ήταν ο Ομάρ Μαρμούς ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο 45λεπτό και καθάρισε ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση για την ομάδα του, «κερδίζοντας» μάλιστα και μια αγκαλιά από τον Καταλανό τεχνικό για την εμφάνισή του.
Η Νιουκάστλ ήταν εκείνη που μπόρεσε να προηγηθεί στο 18ο λεπτό της συνάντησης με τον Χάρβεϊ Μπαρνς, ωστόσο η Μάντσεστερ Σίτι ισοφάρισε με τον Σάβιο στο 39′ για το 1-1. Στο δεύτερο μέρος ανέλαβε ο Αιγύπτιος επιθετικός σκόραροντας στο 47′ για το 2-1, ενώ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 65′.
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Τρίπιερ (63′ Μπερν), Τιό, Μπότμαν, Χολ (80′ Λιβραμέντο), Τονάλι, Γουίλοκ, Ελάνγκα (62′ Ζοέλιντον), Μπαρνς, Βολτεμάντε (72′ Γκόρντον), Οσούλα (63′ Γουίσα)
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Νούνες, Στόουνς, Χουσάνοφ, Ακέ, Γκονζάλεθ, Ο’ Ράιλι, Σάβιο (79′ Σερκί), Ντοκού (79′ Φόντεν), Ράιντερς, Μαρμούς (73′ Σεμένιο)
Τα παιχνίδια στη φάση των 16:
Γουλβς – Λίβερπουλ 1-3
Μάνσφιλντ – Άρσεναλ 1-2
Ρέξαμ – Τσέλσι 2-4 (παρ.)
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-3
Φούλαμ-Σαουθάμπτον 8/3
Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 8/3
Λιντς-Νόριτς 8/3
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 9/3
- Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-3: Ο Μαρμούς «έστειλε» τους «Πολίτες» στους «8» του FA Cup
- Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ
- Σάκκαρη – Τάγκερ 2-0: Άνετη πρόκριση για τη Μαρία στους «32» του Indian Wells
- Γιαντράν – Παναθηναϊκός 4-5 πεν. (22-22 κ.δ): Στους «8» του Euro Cup το «τριφύλλι»!
- Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)
- Νέα πρωτιά ο Καραλής στη Ρουέν και… παραλίγο νέο ρεκόρ!
- Η ανάρτηση της Euroleague για το «ερυθρόλευκο» σερί στα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (pic)
- Ρέξαμ – Τσέλσι 2-4: Τα… χρειάστηκαν οι «μπλε», προκρίθηκαν δύσκολο στους «8» του FA Cup
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις