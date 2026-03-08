Ο Μαρμούς «έστειλε» τη Σίτι στους «8» του FA Cup (3-1)

Την πρόκριση στα προημιτελικά του FA Cup πανηγυρίζει η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κατάφερε να περάσει από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» επικρατώντας με 3-1 της Νιουκάστλ και συνεχίζει τις προσπάθειές του για την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου την εποχή του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πολίτες» ήταν ο Ομάρ Μαρμούς ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο 45λεπτό και καθάρισε ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση για την ομάδα του, «κερδίζοντας» μάλιστα και μια αγκαλιά από τον Καταλανό τεχνικό για την εμφάνισή του.

Η Νιουκάστλ ήταν εκείνη που μπόρεσε να προηγηθεί στο 18ο λεπτό της συνάντησης με τον Χάρβεϊ Μπαρνς, ωστόσο η Μάντσεστερ Σίτι ισοφάρισε με τον Σάβιο στο 39′ για το 1-1. Στο δεύτερο μέρος ανέλαβε ο Αιγύπτιος επιθετικός σκόραροντας στο 47′ για το 2-1, ενώ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 65′.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Τρίπιερ (63′ Μπερν), Τιό, Μπότμαν, Χολ (80′ Λιβραμέντο), Τονάλι, Γουίλοκ, Ελάνγκα (62′ Ζοέλιντον), Μπαρνς, Βολτεμάντε (72′ Γκόρντον), Οσούλα (63′ Γουίσα)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Νούνες, Στόουνς, Χουσάνοφ, Ακέ, Γκονζάλεθ, Ο’ Ράιλι, Σάβιο (79′ Σερκί), Ντοκού (79′ Φόντεν), Ράιντερς, Μαρμούς (73′ Σεμένιο)

Τα παιχνίδια στη φάση των 16:

Γουλβς – Λίβερπουλ 1-3

Μάνσφιλντ – Άρσεναλ 1-2

Ρέξαμ – Τσέλσι 2-4 (παρ.)

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-3

Φούλαμ-Σαουθάμπτον 8/3

Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 8/3

Λιντς-Νόριτς 8/3

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 9/3