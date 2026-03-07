Ρέξαμ – Τσέλσι 2-4: Τα… χρειάστηκαν οι «μπλε», προκρίθηκαν δύσκολο στους «8» του FA Cup

Πολύ πιο δύσκολα από ότι ήθελε και περίμενε, μπόρεσε να προκριθεί στην προημιτελική φάση του FA Cup η Τσέλσι, η οποία κατάφερε να επικρατήσει με 4-2 της Ρέξαμ στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Λίαμ Ροσένιορ τα… χρειάστηκε.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ευτύχισαν να προηγηθούν με 1-0 στο 18ο λεπτό με δράστη τον Σαμ Σμιθ, όμως η Τσέλσι βρήκε τη λύση να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο χάρη στο αυτογκόλ του τερματοφύλακα, Αρτούρ Οκονκούο στο 40′ για το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κάλουμ Ντόιλ έβαλε εκ νέου μπροστά τη Ρέξαμ στο 78′ με 2-1, όμως τέσσερα λεπτά μετά ο Τζος Ατσεαμπόνγκ ισοφάρισε σε 2-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τζορτζ Ντόμπσον αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα αφήνοντας με δέκα τους γηπεδούχους.

«Καθάρισε» στην παράταση η Τσέλσι

Ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση, με τους «μπλε» του Λονδίνου να προηγούνται για πρώτη φορά στο 96′ με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο να κάνει το 3-2. Το τελικό 4-2 που κλείδωσε την πρόκριση στη Τσέλσι στα προημιτελικά διαμόρφωσε ο Ζοάο Πέδρο στο 120’+5′, αφού στο 116′ ακυρώθηκε γκολ της Ρέξαμ μέσω VAR.

ΡΕΞΑΜ: Οκονκούο, Κλίγουορθ (112′ Κέιλορ-Νταν), Χίαμ, Ντόιλ (106′ Μπραντ), Λόνγκμαν (91′ Μπαρνέτ), Βίνερ (76′ Μπρόουντχεντ), Ντόμπσον, Τόμασον, Ράθμποουν (66′ Γουίντας), Σμιθ (66′ Μουρ), Ο’Μπράιεν

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Σαρ (58′ Γκίου), Τοσίν, Μπαντιασίλ, Ατσεαμπόνγκ (85′ Γκουστό), Σάντος, Λάβια (65′ Εσούγκο), Χάτο (65′ Κουκουρέγια), Νέτο (100′ Ντέρι), Γκαρνάτσο, Ντέλαπ (85′ Ζοάο Πέδρο)