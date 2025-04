Ρέξαμ: Το απόλυτο success story των Ρέινολντς και ΜακΕλενέι

Μέχρι τον Νοέμβριο του 2020, η Ρέξαμ ήταν ένα ποδοσφαιρικό club που λειτουργούσε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Μία άσημη ομάδα από την Ουαλία, που έπαιρνε μέρος στην National League, την πέμπτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη ότι η Ρέξαμ θα ανέβαινε στάτους και απλώς προσπαθούσε να σταθεροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο.

Εκείνο τον Νοέμβριο όλα άλλαξαν… Εντελώς ξαφνικά, δύο διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ, ο Αμερικανός Ρόμπερτ ΜακΕλενέι και ο Καναδοαμερικανός, Ράιαν Ρέινολντς, εξέφρασαν ενδιαφέρον για την αγορά του club.

Η συμφωνία των δύο ηθοποιών με το γκρουπ των περίπου 2.000 οπαδών της Ρέξαμ που είχαν την ιδιοκτησία, ολοκληρώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου του 2021, εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αγγλικές αρχές και οι μετοχές μεταβιβάστηκαν για σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ!

