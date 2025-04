Ο ουαλικός σύλλογος, που αγοράστηκε το 2021 από τους ηθοποιούς Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλενι, πέτυχε μια ιστορική τριπλή άνοδο εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στην Championship, τη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Από το Χόλιγουντ μέχρι μια ανάσα από την Premier League: η Ρέξαμ των Αμερικανών ηθοποιών Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλενι γράφει ιστορία, με τρεις συνεχόμενες ανόδους που την έφεραν στην Championship, τη δεύτερη τη τάξει λίγκα της Αγγλίας.

Χάρη στη νίκη με 3-0 επί της Τσαρλτον, η Ρέξαμ κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη League One, χαρίζοντας στους «Κόκκινους Δράκους» την τρίτη διαδοχική άνοδό τους — ένα απόλυτο ρεκόρ για τις πέντε πρώτες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Το πάρτι στο Racecourse Ground ξέσπασε μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, ανάμεσα στους οποίους παρευρίσκονταν και οι ιδιοκτήτες Ρέινολντς και ΜακΈλενι.

