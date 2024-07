Απίστευτο ξύλο στο φιλικό Τσέλσι – Ρέξαμ (vid)

Στις ΗΠΑ βρίσκεται η Τσέλσι, που θα δώσει μία σειρά από φιλικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν.

Στο πρώτο εξ’ αυτών, με αντίπαλο τη Ρέξαμ, ο κεντρικός αμυντικός των «μπλε», Λιβάι Κόλγουιλ, πιάστηκε στα χέρια με τον Τζέιμς ΜακΛιν με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Chelsea vs Wrexham fight after two minutes match start 😭 levi colwill. pic.twitter.com/kig5X8R1t7

— FOOTBALL CONTEXT (@SarojKarki65) July 25, 2024