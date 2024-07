Απέκτησε τον νεαρό Ρενάτο Βέιγκα η Τσέλσι

Σε μία πολύ σημαντική κίνηση για το παρόν και για το μέλλον προχώρησε η Τσέλσι, αποκτώντας τον 20χρονο Πορτογάλο αμυντικό Ρενάτο Βέιγκα, ο οποίος ανήκε στη Βασιλεία.

Ο νεαρός αμυντικός, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ, όσο κι ως αριστερός μπακ έκανε μία εξαιρετική σεζόν με την ελβετική ομάδα (26 αγώνες), μόλις ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του απ’ την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Τσέλσι κινήθηκε γρήγορα και τον έκανε δικό της, προλαβαίνοντας στην… στροφή τη Μάντσεστερ Σίτι που είχε δείξει αντίστοιχα ενδιαφέρον.

Το κόστος της μεταγραφής του έφτασε τα 14 εκατ. ευρώ, ενώ ο Βέιγκα, που έχει αγωνιστεί σε όλες τις «μικρές» Εθνικές Ομάδες της Πορτογαλίας, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031!

Welcome to the Blues, Renato Veiga! ✍🇵🇹 pic.twitter.com/Z4668DxFF2

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 12, 2024