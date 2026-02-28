‘Ίντερ -Τζένοα 2-0: Όγδοη συνεχόμενη νίκη στη Serie A, ξεπέρασε το σοκ του αποκλεισμού
Η ‘Ίντερ συνεχίζει ακάθεκτη στη Serie A, μετά τον αποκλεισμό της από το Champions League. Οι «νερατζούρι» νίκησαν 2-0 την Τζένοα και είναι πρώτοι με 67 βαθμούς και 22 νίκες.
- Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
- «Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
Παραμένει αρχόντισσα στην Ιταλία η ‘Ίντερ καθώς νίκησε 2-0 την Τζένοα και φιγουράρει πρώτη με 67 βαθμούς και 22 νίκες, έχοντας 13 βαθμούς διαφορά από τη Μίλαν που έχει ένα ματς λιγότερο. Μετά το σοκ του αποκλεισμού τους στο Champions League από τη Μπόντο Γκλιμτ, οι «νερατζούρι» σημείωσαν την 8η συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα, καθώς θα ρίξουν όλο το βάρος στην κατάκτησή του.
Πρωταγωνιστής για μια ακόμη φορά ο εκπληκτικός Ντιμάρκο που άνοιξε το σκορ. Δοκάρι είχε ο Μιχταριάν στο 27’. Η Ίντερ αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Λαουτάρο Μαρτίνες.
Η Ιντερ μπήκε στο γήπεδο με τον αέρα της ανώτερης ομάδας. Στο 17’ ο Μπόνι βρέθηκε σε καλή θέση, όμως το σουτ που έκανε ήταν αδύναμο. Η πρώτη καλή ευκαιρία των «νερατζούρι» χάθηκε στο 27’, όταν η βολίδα του Μιχταριάν κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπιζλό, ο οποίος στο 30΄απέκρουσε σουτ του Τουράμ. Η Ίντερ σκόραρε (1-0) στο 31’ με τον Ντιμάρκο, μετά από ασίστ του Μιχταριάν.
Και στο δεύτερο ημίχρονο η Ίντερ είχε τον έλεγχο του αγώνα. Δεν κινδύνεψε, όμως δεν απείλησε. Αυτά μέχρι το 70’ που καταλογίστηκε πέναλτι σε χέρι του Αμορίμ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τσαλχάνογλου που έκανε το 2-0.
ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Ακάνζι, Ντε Φράι (68΄Μπίσεκ), Αουγκούστο, Λίμα, Μπαρέλα, Ζιελίνσκι (76’ Φρατέζι), Μιχταριάν (59’ Τσαλχάνογλου), Ντιμάρκο, Τουράμ (59΄Εσπόζιτο), Μπόνι (76’ Ντιούφ).
ΤΖΕΝΟΑ: Μπιζλό, Μαρκαντάλι, Οστιγκάρντ, Βάσκεζ, Ελερτσόν, Μαλινόφσκι (46’ Αμορίμ), Φρέντρουπ, Μάρτιν (85’ Σεμπέλι), Μπαλντάνζι (66’ Μεσίας), Ολιβέιρα (60’ Εκουμπάν), Κολόμπο (66΄Εκχατόρ)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής στη Serie A:
Παρασκευή 27/2
Πάρμα – Κάλιαρι 1-1
Σάββατο 28/2
Κόμο – Λέτσε 3-1
Βερόνα – Νάπολι 1-2
Ίντερ – Τζένοα 2-0
Κυριακή 1/3
13:30 Κρεμονέζε – Μίλαν
16:00 Σασουόλο – Αταλάντα
19:00 Τορίνο – Λάτσιο
21:45 Ρόμα – Γιουβέντους
Δευτέρα 2/3
19:30 Πίζα – Μπολόνια
21:45 Ουντινέζε – Φιορεντίνα
- ‘Ίντερ -Τζένοα 2-0: Όγδοη συνεχόμενη νίκη στη Serie A, ξεπέρασε το σοκ του αποκλεισμού
- Ηρακλής: Στάση φόρος τιμής στο μνημείο των Τεμπών πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid+pics)
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-3: «Ερυθρόλευκο» και αυτό το ντέρμπι
- Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στην αποστολή του στις Σέρρες (vid)
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι
- Άρης: «Υπάρχει πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι – Σε ξενοδοχείο η αποστολή της ομάδας»
- Έτοιμος για ψηλότερες πτήσεις ο Καραλής: «Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο, στο μυαλό μου το παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
- Η βαθμολογία της Superleague μετά τα τρία ματς της 23ης αγωνιστικής (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις