‘Ίντερ -Τζένοα 2-0: Όγδοη συνεχόμενη νίκη στη Serie A, ξεπέρασε το σοκ του αποκλεισμού

Παραμένει αρχόντισσα στην Ιταλία η ‘Ίντερ καθώς νίκησε 2-0 την Τζένοα και φιγουράρει πρώτη με 67 βαθμούς και 22 νίκες, έχοντας 13 βαθμούς διαφορά από τη Μίλαν που έχει ένα ματς λιγότερο. Μετά το σοκ του αποκλεισμού τους στο Champions League από τη Μπόντο Γκλιμτ, οι «νερατζούρι» σημείωσαν την 8η συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα, καθώς θα ρίξουν όλο το βάρος στην κατάκτησή του.

Πρωταγωνιστής για μια ακόμη φορά ο εκπληκτικός Ντιμάρκο που άνοιξε το σκορ. Δοκάρι είχε ο Μιχταριάν στο 27’. Η Ίντερ αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Λαουτάρο Μαρτίνες.

Η Ιντερ μπήκε στο γήπεδο με τον αέρα της ανώτερης ομάδας. Στο 17’ ο Μπόνι βρέθηκε σε καλή θέση, όμως το σουτ που έκανε ήταν αδύναμο. Η πρώτη καλή ευκαιρία των «νερατζούρι» χάθηκε στο 27’, όταν η βολίδα του Μιχταριάν κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπιζλό, ο οποίος στο 30΄απέκρουσε σουτ του Τουράμ. Η Ίντερ σκόραρε (1-0) στο 31’ με τον Ντιμάρκο, μετά από ασίστ του Μιχταριάν.

Και στο δεύτερο ημίχρονο η Ίντερ είχε τον έλεγχο του αγώνα. Δεν κινδύνεψε, όμως δεν απείλησε. Αυτά μέχρι το 70’ που καταλογίστηκε πέναλτι σε χέρι του Αμορίμ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τσαλχάνογλου που έκανε το 2-0.

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Ακάνζι, Ντε Φράι (68΄Μπίσεκ), Αουγκούστο, Λίμα, Μπαρέλα, Ζιελίνσκι (76’ Φρατέζι), Μιχταριάν (59’ Τσαλχάνογλου), Ντιμάρκο, Τουράμ (59΄Εσπόζιτο), Μπόνι (76’ Ντιούφ).

ΤΖΕΝΟΑ: Μπιζλό, Μαρκαντάλι, Οστιγκάρντ, Βάσκεζ, Ελερτσόν, Μαλινόφσκι (46’ Αμορίμ), Φρέντρουπ, Μάρτιν (85’ Σεμπέλι), Μπαλντάνζι (66’ Μεσίας), Ολιβέιρα (60’ Εκουμπάν), Κολόμπο (66΄Εκχατόρ)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 27/2

Πάρμα – Κάλιαρι 1-1

Σάββατο 28/2

Κόμο – Λέτσε 3-1

Βερόνα – Νάπολι 1-2

Ίντερ – Τζένοα 2-0

Κυριακή 1/3

13:30 Κρεμονέζε – Μίλαν

16:00 Σασουόλο – Αταλάντα

19:00 Τορίνο – Λάτσιο

21:45 Ρόμα – Γιουβέντους

Δευτέρα 2/3

19:30 Πίζα – Μπολόνια

21:45 Ουντινέζε – Φιορεντίνα