Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΟΦΗ με 3-1 σετ στο Κλειστό του Ρέντη για την 17η αγωνιστική της Volley League ανδρών και συνεχίζει να βρίσκεται στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος με 35 βαθμούς, πίσω από Μίλωνα και Παναθηναϊκό.

Οι ερυθρόλευκοι μετά το δεύτερο σετ, το οποίο και κατέκτησαν οι Κρητικοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και επισφραγίζοντας την ανωτερότητά τους έκλεισαν το παιχνίδι, παίρνοντας τα δύο επόμενα σετ, «κλειδώνοντας» την επικράτησή του.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και πατώντας γκάζι στο πρώτο σετ, έκανε το 1-0 παίρνοντας το σετ με +14 και σκορ 25-11.

Στο δεύτερο σετ ο ΟΦΗ έβγαλε αντίδραση και σε ένα κλειστό παιχνίδι έκανε το 1-1 επικρατώντας με 26-24 του Ολυμπιακού, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Στη συνέχεια οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και πήραν τα δύο επόμενα σετ. Αρχικά πήραν το τρίτο με 25-17 κάνοντας το 2-1.

Στο τελευταίο σετ οι Πειραιώτες καθάρισαν από νωρίς και έφτασαν στο 3-1, κλείνοντας το παιχνίδι με 25-19.