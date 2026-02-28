Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι
Οι ερυθρόλευκοι μετά το δεύτερο σετ, το οποίο και κατέκτησαν οι Κρητικοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, στο ματς της 17ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.
- Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
- «Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΟΦΗ με 3-1 σετ στο Κλειστό του Ρέντη για την 17η αγωνιστική της Volley League ανδρών και συνεχίζει να βρίσκεται στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος με 35 βαθμούς, πίσω από Μίλωνα και Παναθηναϊκό.
Οι ερυθρόλευκοι μετά το δεύτερο σετ, το οποίο και κατέκτησαν οι Κρητικοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και επισφραγίζοντας την ανωτερότητά τους έκλεισαν το παιχνίδι, παίρνοντας τα δύο επόμενα σετ, «κλειδώνοντας» την επικράτησή του.
Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και πατώντας γκάζι στο πρώτο σετ, έκανε το 1-0 παίρνοντας το σετ με +14 και σκορ 25-11.
Στο δεύτερο σετ ο ΟΦΗ έβγαλε αντίδραση και σε ένα κλειστό παιχνίδι έκανε το 1-1 επικρατώντας με 26-24 του Ολυμπιακού, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.
Στη συνέχεια οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και πήραν τα δύο επόμενα σετ. Αρχικά πήραν το τρίτο με 25-17 κάνοντας το 2-1.
Στο τελευταίο σετ οι Πειραιώτες καθάρισαν από νωρίς και έφτασαν στο 3-1, κλείνοντας το παιχνίδι με 25-19.
- Ιράν: Απειλεί να μην αγωνιστεί στο Μουντιάλ μετά τις επιθέσεις!
- Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1: «Απόδραση» στις καθυστερήσεις για τους «ροχιμπλάνκος»
- ‘Ίντερ -Τζένοα 2-0: Όγδοη συνεχόμενη νίκη στη Serie A, ξεπέρασε το σοκ του αποκλεισμού
- Ηρακλής: Στάση φόρος τιμής στο μνημείο των Τεμπών πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid+pics)
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-3: «Ερυθρόλευκο» και αυτό το ντέρμπι
- Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στην αποστολή του στις Σέρρες (vid)
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι
- Άρης: «Υπάρχει πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι – Σε ξενοδοχείο η αποστολή της ομάδας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις