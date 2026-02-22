sports betsson
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 22:35
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη - Πυρκαγιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα
Μίλων – Ολυμπιακός 3-1: Νίκη με ανατροπή για τους γηπεδούχους
Άλλα Αθλήματα 22 Φεβρουαρίου 2026, 20:19

Μίλων – Ολυμπιακός 3-1: Νίκη με ανατροπή για τους γηπεδούχους

Ο Μίλωνας επικράτησε με 3-1 του Ολυμπιακού στο κλειστό γυμναστήριο «Κ. Πέρσης» της Νέας Σμύρνης, για το ματς της 16ης αγωνιστικής της Volley League.

Σύνταξη
Spotlight

Με πρωταγωνιστή τον Τιμοφί Πολούγιαν, ο Μίλωνας επικράτησε του Ολυμπιακού στη Νέα Σμύρνη με 3-1 σετ και έφτασε τους 37 βαθμούς, με την ομάδα του Σάκη Ψάρρα μετά την αποψινή νίκη να είναι μόλις έναν βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και να διεκδικεί με αξιώσεις την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της Volley League. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έμεινε στους 32 βαθμούς και είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι μέχρι το 15-15, όταν ο Ολυμπιακός πάτησε… γκάζι και με συνεχόμενους πόντους προηγήθηκε με 19-15. Λίγο αργότερα η ομάδα του μεγάλου λιμανιού έφτασε στο 23-18 και στη συνέχεια με 25-19 έκανε το 1-0 στα σετ.

Οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο σετ και προηγήθηκαν με 4-1, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν με δικό τους σερί για το 6-5. Με νέο σερί έκαναν το 16-9 και έβαλαν τις βάσεις για το 1-1, το οποίο ήρθε λίγο αργότερα με 25-21. Στο τρίτο σετ ο Μίλωνας προηγήθηκε με 9-5 και στη συνέχεια με 17-13, με την ομάδα του Σάκκη Ψάρρα να φτάνει στο 25-20 και να κάνει το 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και προηγήθηκε με 12-9, αλλά η αντεπίθεση των Πειραιωτών δεν είχε συνέχεια. Ο Μίλωνας ισοφάρισε σε 12-12 και με νέο σερί έφτασε στο 22-16. Όλα πλέον είχαν κριθεί στη Νέα Σμύρνη, με τους γηπεδούχους να κάνουν το 25-17 και να επικρατούν με 3-1 σετ του Ολυμπιακού.

Τα σετ: 19-25, 25-21, 25-20, 25-17.

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 19 άσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων, ενώ του Ολυμπιακού από 9 άσους, 37 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

ΑΟΝΣ Μίλων (Σάκης Ψάρρας): Χερ 3 (3 άσοι), Πετρέας 9 (6/8 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Σάουτεν 9 (6/16 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Αγκάμες 9 (5/8 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Νανόπουλος 14 (9/23 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 31% υπ. – 31% άριστες), Πολουγιάν 20 (13/20 επ., 6 άσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 44% άριστες) / Βελούδης (λ., 57% – 39% άριστες), Σουσουρίδης, Χάκας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 6 (2/6 επ., 4 μπλοκ), Σέντλατσεκ 17 (14/20 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 19% υπ. – 19% άριστες), Πέριν 9 (6/12 επ., 3 άσοι, 21% υπ. – 11% άριστες), Ατανασίεβιτς 13 (10/26 επ., 3 άσοι), Καβάνα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 8 (4/6 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 21% υπ. – 14% άριστες), Χασμπάλα, Δαλακούρας

World
Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

World
ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.

Σύνταξη
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ

Τρίτη σερί ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε με τυχερό γκολ και η ΑΕΛ μπορούσε να ισοφαρίσει νωρίτερα. Μεγάλη η ευκαιρία έχασε η ΑΕΛ με τον Κακουτά στο 90+1’, ενώ στο 90+4 ακυρώθηκε αυτογκόλ του Κένι για χέρι του Μούργου.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Λεβαδειακός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
