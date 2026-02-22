Μίλων – Ολυμπιακός 3-1: Νίκη με ανατροπή για τους γηπεδούχους

Με πρωταγωνιστή τον Τιμοφί Πολούγιαν, ο Μίλωνας επικράτησε του Ολυμπιακού στη Νέα Σμύρνη με 3-1 σετ και έφτασε τους 37 βαθμούς, με την ομάδα του Σάκη Ψάρρα μετά την αποψινή νίκη να είναι μόλις έναν βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και να διεκδικεί με αξιώσεις την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της Volley League. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έμεινε στους 32 βαθμούς και είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι μέχρι το 15-15, όταν ο Ολυμπιακός πάτησε… γκάζι και με συνεχόμενους πόντους προηγήθηκε με 19-15. Λίγο αργότερα η ομάδα του μεγάλου λιμανιού έφτασε στο 23-18 και στη συνέχεια με 25-19 έκανε το 1-0 στα σετ.

Οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο σετ και προηγήθηκαν με 4-1, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν με δικό τους σερί για το 6-5. Με νέο σερί έκαναν το 16-9 και έβαλαν τις βάσεις για το 1-1, το οποίο ήρθε λίγο αργότερα με 25-21. Στο τρίτο σετ ο Μίλωνας προηγήθηκε με 9-5 και στη συνέχεια με 17-13, με την ομάδα του Σάκκη Ψάρρα να φτάνει στο 25-20 και να κάνει το 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και προηγήθηκε με 12-9, αλλά η αντεπίθεση των Πειραιωτών δεν είχε συνέχεια. Ο Μίλωνας ισοφάρισε σε 12-12 και με νέο σερί έφτασε στο 22-16. Όλα πλέον είχαν κριθεί στη Νέα Σμύρνη, με τους γηπεδούχους να κάνουν το 25-17 και να επικρατούν με 3-1 σετ του Ολυμπιακού.

Τα σετ: 19-25, 25-21, 25-20, 25-17.

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 19 άσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων, ενώ του Ολυμπιακού από 9 άσους, 37 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

ΑΟΝΣ Μίλων (Σάκης Ψάρρας): Χερ 3 (3 άσοι), Πετρέας 9 (6/8 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Σάουτεν 9 (6/16 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Αγκάμες 9 (5/8 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Νανόπουλος 14 (9/23 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 31% υπ. – 31% άριστες), Πολουγιάν 20 (13/20 επ., 6 άσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 44% άριστες) / Βελούδης (λ., 57% – 39% άριστες), Σουσουρίδης, Χάκας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 6 (2/6 επ., 4 μπλοκ), Σέντλατσεκ 17 (14/20 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 19% υπ. – 19% άριστες), Πέριν 9 (6/12 επ., 3 άσοι, 21% υπ. – 11% άριστες), Ατανασίεβιτς 13 (10/26 επ., 3 άσοι), Καβάνα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 8 (4/6 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 21% υπ. – 14% άριστες), Χασμπάλα, Δαλακούρας