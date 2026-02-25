Μιλάνο – Ολυμπιακός 3-0: Αποκλεισμός με ψηλά το κεφάλι
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού ηττήθηκε με 3-0 από τη Μιλάνο εκτός έδρας και ολοκλήρωσε την επιτυχημένη παρουσία της στο CEV Champions League.
- Ελ Μέντσο: Η πολυτελής βίλα που έγινε το τελευταίο καταφύγιο του βαρόνου
- Το παγκόσμιο χρέος εκτοξεύτηκε σε επίπεδα ρεκόρ
- Το BBC διατάσσει ταχεία έρευνα για τις ρατσιστικές προσβολές κατά τη μετάδοση των βραβείων BAFTA
- Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Ο Ολυμπιακός είχε εξαρχής μια δύσκολη αποστολή απέναντι στην ισχυρή Μιλάνο, όμως μπόρεσε να παλέψει εκτός έδρας, και εν τέλει να ηττηθεί με 3-0 σετ, στο πλαίσιο της δεύτερης αναμέτρησης για τα πλέι οφ του CEV Champions League.
Έτσι οι Ερυθρόλευκες έμειναν εκτός συνέχειας της κορυφαίας διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας όμως επιτυχημένα την παρουσία της σε αυτή, αφού κατάφερε να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που αγωνίζεται στη φάση των νοκ άουτ.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Μιλάνο να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα της τάξεως του 8-4 και λίγο αργότερα με το 14-10. Ένα σερί τριών πόντων έφερε τις Ιταλίδες στο 17-10 και στη συνέχεια πήραν για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα με το 22-11. Έτσι το πρώτο σετ έκλεισε στο 25-12, με τη Μιλάνο να κάνει το 1-0.
Το δεύτερο σετ άρχισε με τις γηπεδούχες να κάνουν ένα επιμέρους 5-1, με τον Ολυμπιακό να μειώνει σε 9-6 και 12-9 λίγο μετά. Ένα νέο επιμέρους όμως 6-1, έφερε στο +8 τη Μιλάνο με το 18-10. Η διαφορά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με τις Ιταλίδες να κάνουν το 25-18 και μαζί το 2-0 στα σετ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.
Στο τρίτο, και τελευταίο, σετ οι Ερυθρόλευκες προηγήθηκαν με 4-3, όμως η Μιλάνο πέρασε μπροστά με 6-4. Στη συνέχεια οι ομάδες ήταν κοντά, μέχρι οι γηπεδούχες να βρεθούν στο 15-7 με ένα επιμέρους 9-3. Η διαφορά έφτασε και το 20-9, με τις Ιταλίδες εν τέλει να κάνουν το 25-11, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.
Τα σετ: 25-12, 25-18, 25-11
- Ολοκληρώθηκε το παζλ: Οι 16 ομάδες που συνεχίζουν στο Champions League
- Γιουβέντους – Γαλατασαράι 3-2 στην παράταση (κ.δ. 3-0): Πάλεψε η Γιούβε, αλλά πέρασαν οι Τούρκοι (vids)
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ του Champions League (vids)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα 2-1: Ανατροπή και πρόκριση στους «16» για τη Βασίλισσα (vid)
- Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)
- Μιλάνο – Ολυμπιακός 3-0: Αποκλεισμός με ψηλά το κεφάλι
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Κάουνας
- Μπαρτζώκας: «Οταν χάνεις με αυτόν τον τρόπο είναι απογοητευτικό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις