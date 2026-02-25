Μιλάνο – Ολυμπιακός 3-0: Αποκλεισμός με ψηλά το κεφάλι

Ο Ολυμπιακός είχε εξαρχής μια δύσκολη αποστολή απέναντι στην ισχυρή Μιλάνο, όμως μπόρεσε να παλέψει εκτός έδρας, και εν τέλει να ηττηθεί με 3-0 σετ, στο πλαίσιο της δεύτερης αναμέτρησης για τα πλέι οφ του CEV Champions League.

Έτσι οι Ερυθρόλευκες έμειναν εκτός συνέχειας της κορυφαίας διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας όμως επιτυχημένα την παρουσία της σε αυτή, αφού κατάφερε να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που αγωνίζεται στη φάση των νοκ άουτ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Μιλάνο να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα της τάξεως του 8-4 και λίγο αργότερα με το 14-10. Ένα σερί τριών πόντων έφερε τις Ιταλίδες στο 17-10 και στη συνέχεια πήραν για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα με το 22-11. Έτσι το πρώτο σετ έκλεισε στο 25-12, με τη Μιλάνο να κάνει το 1-0.

Το δεύτερο σετ άρχισε με τις γηπεδούχες να κάνουν ένα επιμέρους 5-1, με τον Ολυμπιακό να μειώνει σε 9-6 και 12-9 λίγο μετά. Ένα νέο επιμέρους όμως 6-1, έφερε στο +8 τη Μιλάνο με το 18-10. Η διαφορά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με τις Ιταλίδες να κάνουν το 25-18 και μαζί το 2-0 στα σετ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Στο τρίτο, και τελευταίο, σετ οι Ερυθρόλευκες προηγήθηκαν με 4-3, όμως η Μιλάνο πέρασε μπροστά με 6-4. Στη συνέχεια οι ομάδες ήταν κοντά, μέχρι οι γηπεδούχες να βρεθούν στο 15-7 με ένα επιμέρους 9-3. Η διαφορά έφτασε και το 20-9, με τις Ιταλίδες εν τέλει να κάνουν το 25-11, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Τα σετ: 25-12, 25-18, 25-11