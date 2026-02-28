Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στην Αττική τουλάχιστον από τις αρχές του 2025
Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στην Αττική.
Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 42 ετών, συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο που αναζητείται.
Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν, μεταξύ άλλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία και κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων κατ’ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τις αρχές του 2025 οργανωμένο δίκτυο με αντικείμενο την κατασκευή πλαστών εγγράφων, με στόχο την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το κύκλωμα διέθετε πλήρως εξοπλισμένο και τεχνολογικά προηγμένο εργαστήριο, στο οποίο καταρτίζονταν κυρίως έγγραφα σε μορφή πλαστικής κάρτας, όπως δελτία ταυτότητας, άδειες διαμονής και άδειες ικανότητας οδήγησης.
Μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διατηρούσαν μεγάλο απόθεμα πλαστών εγγράφων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε «παραγγελία».
Ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης
Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης είχε ο 42χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος.
Είχε προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό, διέθετε εξειδικευμένη τεχνογνωσία στη χρήση εκτυπωτικών συσκευών laser και στη διαδικασία εγχάραξης πλαστικών διαφανειών, ενώ αναλάμβανε τη σύναψη συμφωνιών για την κατά παραγγελία έκδοση πλαστών εγγράφων.
Τις σχετικές πληροφορίες διαβίβαζε μέσω διαδικτυακών εφαρμογών στον 44χρονο συνεργό του, ο οποίος ολοκλήρωνε την τελική κατάρτιση. Παράλληλα, είχε μισθώσει διαμέρισμα με στοιχεία «αχυρανθρώπου», το οποίο λειτουργούσε ως χώρος απόκρυψης του εργαστηρίου, ενώ συμμετείχε και στην παράδοση των εγγράφων στους τελικούς αποδέκτες.
Οι τιμές πώλησης των πλαστών εγγράφων κυμαίνονταν από 150 έως 900 ευρώ, ανάλογα με το είδος. Ειδικότερα, το διαβατήριο κόστιζε 900 ευρώ, το δελτίο ταυτότητας 600 ευρώ, η άδεια διαμονής 400 ευρώ, ενώ το δελτίο αιτούντος άσυλο και η άδεια οδήγησης 150 ευρώ.
Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δύο εκτυπωτές laser, δύο φορητοί υπολογιστές, πολυμηχάνημα inkjet, θερμοκολλητής, ανιχνευτής πλαστότητας υπεριώδους ακτινοβολίας, πέντε κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό 885 ευρώ, καθώς και εκατοντάδες πλαστά έγγραφα. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 230.000 ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και να παραπέμπονται σε Ανακριτή.
