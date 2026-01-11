newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 12:01
Τριήμερο κύμα ψύχους σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα χιονίσει
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηράκλειο: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο
Ελλάδα 11 Ιανουαρίου 2026 | 17:57

Ηράκλειο: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο

Την καταγγελία έκανε γυναίκα για υπόθεση που αφορά οικογενειακό τάφο στον δήμο Μαλεβιζίου - Ο δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Στη σύλληψη ενός δημοτικού υπαλλήλου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου.

Ειδικότερα, η σύλληψη του έγινε κατόπιν καταγγελίας ημεδαπής και στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς που διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως υπάλληλος δημοτικής υπηρεσίας, προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης της ημεδαπής, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.

Με προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο είχε προηγουμένως προσημειωθεί, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω πλαστογραφημένο έγγραφο καθώς και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Η αντίδραση του Δημάρχου

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη οργή και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό του, τονίζοντας πως θα ριχθεί άπλετο φως στην υπόθεση και στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοιου είδους πρακτικές.

Η σύλληψη του δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος είχε αρμοδιότητα τη διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία των κοιμητηρίων σε όλο τον Δήμο, πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία για σοβαρές παράνομες ενέργειες που αφορούν πλαστογράφηση εγγράφου και δωροληψία.

Την καταγγελία έκανε γυναίκα που της ζήτησε 6.000 ευρώ για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Γαζίου.

Για την υπόθεση, αύριο συγκαλείται εκτάκτως Δημοτική Επιτροπή, παρουσία των νομικών συμβούλων του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστούν τα διοικητικά μέτρα που θα ληφθούν, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας της υπηρεσίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»

Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Business
TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα
Στο Παρίσι 11.01.26

Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα

Η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και Σπουδών Φύλου στο Πανεπιστήμιο Paris 8/Saint-Denis, Ελένη Βαρίκα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Υπήρξε πρωτοπόρος θεωρητικός του φεμινισμού στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Ελλάδα 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες
«Πονάμε» 11.01.26

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες

«Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ
Αγροτικές εκατόμβες 11.01.26

Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ

Πάνω από 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή σε αγροτικές εργασίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ το 2025 σημειώθηκαν 48 εργατικά δυστυχήματα στον πρωτογενή τομέα. Αποκλειστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φλώρινα: Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων σε τρεις δήμους
Τρεις δήμοι 11.01.26

Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων - Δείτε τις περιοχές

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και της έντονης χιονόπτωσης

Σύνταξη
Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές
Ελλάδα 11.01.26

Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές

Η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων καθίσταται υποχρεωτική μόνο έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών, όπως οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Τροχαίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Χιόνια: Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ήρθαν τα χιόνια! 11.01.26

Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στη Β. Ελλάδα, οι κάτοικοι ξύπνησαν στη θέα ενός μαγευτικού τοπίου, με γραφικά χωριά στα Ιωάννινα να έχουν ντυθεί στα λευκά - Χιόνια πέφτουν στα ορεινά της Θεσσαλονίκης - Οι περιοχές που είδαν νιφάδες

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
Οργή 11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Ελλάδα 11.01.26

Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η κακοκαιρία, φέρνει έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, με τη ΓΓΠΠ να υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα

Σύνταξη
Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο
Τραγωδία στις Σέρρες 11.01.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο - Τι λέει ο δικηγόρος του

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις Σέρρες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Πόσα απέμειναν
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για το ματς με τον ΠΑΟΚ - Πόσα απέμειναν

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (14.1, 18.30) στο πλαίσιο του προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τα περισσότερα εισιτήρια να έχουν ήδη βρει κατόχους.

Σύνταξη
Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται
Τρυφερότητα 11.01.26

Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται

Εκατό χρόνια μετά τη γέννηση του Μάικλ Μποντ, του δημιουργού του Paddington, η κόρη του αποκαλύπτει πώς η αγορά ενός αρκουδάκου ως δώρο για τα Χριστούγεννα άλλαξε τη ζωή του συγγραφέα μέχρι τα τελευταία του χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα
Στο Παρίσι 11.01.26

Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα

Η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και Σπουδών Φύλου στο Πανεπιστήμιο Paris 8/Saint-Denis, Ελένη Βαρίκα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Υπήρξε πρωτοπόρος θεωρητικός του φεμινισμού στην Ελλάδα.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Αστέρας για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών
Financial Times 11.01.26

ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών

Το ΝΑΤΟ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνει κάποια δήλωση καταδίκης των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία ή έστω επιβεβαίωσης της εδαφικής κυριαρχίας του νησιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Ελλάδα 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως ενώνει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως ενώνει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)

Μετά το πέρασμά του από την Τζένοα τη σεζόν 2004-05 ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους για χάρη της Αλ Ετιφάκ, ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύνταξη
«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες
«Πονάμε» 11.01.26

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες

«Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ’ της μπικίνι» 11.01.26

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν

LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Μίλαν για την 20η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE
Μινεάπολη 11.01.26

«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE

Οι κορυφαίοι παρουσιαστές των late-night εκπομπών στις ΗΠΑ άφησαν τη σάτιρα και μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά της ICE, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αφήγηση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ
Αγροτικές εκατόμβες 11.01.26

Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ

Πάνω από 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή σε αγροτικές εργασίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ το 2025 σημειώθηκαν 48 εργατικά δυστυχήματα στον πρωτογενή τομέα. Αποκλειστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ

LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτσμουθ – Άρσεναλ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson
Μπάσκετ 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»
Μπάσκετ 11.01.26

Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»

Ικανοποιημένος με την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι είναι χρέος της ομάδας προς στον κόσμο της το να παίζει καλό μπάσκετ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο