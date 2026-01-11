Στη σύλληψη ενός δημοτικού υπαλλήλου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου.

Ειδικότερα, η σύλληψη του έγινε κατόπιν καταγγελίας ημεδαπής και στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς που διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως υπάλληλος δημοτικής υπηρεσίας, προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης της ημεδαπής, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.

Με προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο είχε προηγουμένως προσημειωθεί, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω πλαστογραφημένο έγγραφο καθώς και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Η αντίδραση του Δημάρχου

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη οργή και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό του, τονίζοντας πως θα ριχθεί άπλετο φως στην υπόθεση και στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοιου είδους πρακτικές.

Η σύλληψη του δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος είχε αρμοδιότητα τη διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία των κοιμητηρίων σε όλο τον Δήμο, πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία για σοβαρές παράνομες ενέργειες που αφορούν πλαστογράφηση εγγράφου και δωροληψία.

Την καταγγελία έκανε γυναίκα που της ζήτησε 6.000 ευρώ για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Γαζίου.

Για την υπόθεση, αύριο συγκαλείται εκτάκτως Δημοτική Επιτροπή, παρουσία των νομικών συμβούλων του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστούν τα διοικητικά μέτρα που θα ληφθούν, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας της υπηρεσίας.