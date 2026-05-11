Χανιά: Νέο τροχαίο με πατίνι – Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι
Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και ανήλικους αναβάτες σημειώθηκε στα Χανιά.
Τραυματισμένοι μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι, βρέθηκαν δύο 15χρονοι στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής σε δρόμο στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι, όταν για άγνωστο λόγο έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφορικό τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα το πατίνι να εκτραπεί της πορείας του και να βγουν εκτός οδοστρώματος.
Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
