Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 12χρονος κινείτο με το πατίνι του στην οδό Θρασυβούλου, όταν στη συμβολή με την οδό Αθανασίου Τσίγγου συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με ΙΧ που οδηγούσε ένας 27χρονος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του και αναμένεται να μεταφερθεί από το Θριάσιο, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και τραύματα στο θώρακα.

Φίλος 12χρονου: Πέρασε με ταχύτητα το STOP

Φίλος του 12χρονου που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά μετά από σύγκρουση του πατινιού που οδηγούσε με όχημα, ανέφερε: «Ήρθα εδώ μόλις έμαθα τι έγινε. Ο Μελέτης, ο φίλος μου ήταν κάτω, δεν είχε αισθήσεις και του είχε ανοίξει το κεφάλι. Είχε περάσει από εδώ πέρα με φουλ ταχύτητα, χωρίς κράνος και δεν κοίταξε το στοπ και ένα βανάκι τον παράσυρε».

Στη συνέχεια ο ανήλικος συμπλήρωσε ότι είδε τον φίλο του πεσμένο στο οδόστρωμα χωρίς να έχει τις αισθήσεις του και με ανοιγμένο κεφάλι.

«Τον πήρε το ΕΚΑΒ» είπε ο ανήλικος αναφέροντας ότι ο 12χρονος συνήθως φορούσε κράνος στο κεφάλι όχι όμως σήμερα.

Όπως ισχυρίστηκε ο μαθητής ο 12χρονος πήγαινε με το ηλεκτρικό του πατίνι σε σπίτι κάποιου φίλου του.