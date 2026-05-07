Ασπρόπυργος: Τι λέει φίλος του 12χρονου που παρασύρθηκε με πατίνι
Το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή
- «Τον είδα πεσμένο στο οδόστρωμα» - Τι λέει φίλος του 12χρονου που παρασύρθηκε με πατίνι
- Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε - «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
- Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
- Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» - Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στον Ασπρόπυργο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 12χρονος κινείτο με το πατίνι του στην οδό Θρασυβούλου, όταν στη συμβολή με την οδό Αθανασίου Τσίγγου συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με ΙΧ που οδηγούσε ένας 27χρονος.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του και αναμένεται να μεταφερθεί από το Θριάσιο, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και τραύματα στο θώρακα.
Φίλος 12χρονου: Πέρασε με ταχύτητα το STOP
Φίλος του 12χρονου που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά μετά από σύγκρουση του πατινιού που οδηγούσε με όχημα, ανέφερε: «Ήρθα εδώ μόλις έμαθα τι έγινε. Ο Μελέτης, ο φίλος μου ήταν κάτω, δεν είχε αισθήσεις και του είχε ανοίξει το κεφάλι. Είχε περάσει από εδώ πέρα με φουλ ταχύτητα, χωρίς κράνος και δεν κοίταξε το στοπ και ένα βανάκι τον παράσυρε».
Στη συνέχεια ο ανήλικος συμπλήρωσε ότι είδε τον φίλο του πεσμένο στο οδόστρωμα χωρίς να έχει τις αισθήσεις του και με ανοιγμένο κεφάλι.
«Τον πήρε το ΕΚΑΒ» είπε ο ανήλικος αναφέροντας ότι ο 12χρονος συνήθως φορούσε κράνος στο κεφάλι όχι όμως σήμερα.
Όπως ισχυρίστηκε ο μαθητής ο 12χρονος πήγαινε με το ηλεκτρικό του πατίνι σε σπίτι κάποιου φίλου του.
- Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
- Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
- Κάθε πότε πρέπει πραγματικά να αλλάζετε smartphone;
- Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Είναι… μάστορας στο να επηρεάζει τους διαιτητές»
- Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
- Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
- Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
- Ενώνουν δυνάμεις Δήμος και Πανεπιστήμιο για την ενδυνάμωση γονέων και εκπαιδευτικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις