Σκιάθος: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε πεζό στη Σκιάθο – Συνελήφθη ανήλικος οδηγός

Ένα ανησυχητικό περιστατικό με τραυματισμό πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Σκιάθο, όταν ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι σε πεζόδρομο παρέσυρε άνδρα και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, το συμβάν καταγράφηκε σε κεντρικό σημείο του νησιού, όπου ο ανήλικος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι πάνω σε πεζόδρομο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με πεζό άνδρα, ο οποίος έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.

Εγκατάλειψη τραυματία

Περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματία μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το ατύχημα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές αρχές. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπει η νομοθεσία σε ανάλογες περιπτώσεις.