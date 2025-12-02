Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής συνελήφθη, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή στην Κυψέλη, 58χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία κατόπιν πολύμηνης έρευνας, έπειτα από κατάλληλη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ταυτοποιήθηκε ο 58χρονος, ως υψηλής σπουδαιότητας ύποπτος (High Value Target), ο οποίος τουλάχιστον από τις αρχές του 2024, είχε οργανώσει εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, διοργανώνοντας παράλληλα και παράνομες προωθήσεις μεταναστών, κυρίως προς την Ιταλία.

Τα πλαστά έγγραφα

Η καφετέρια και το εργαστήριο στην Κυψέλη

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) του, ο 58χρονος, έχοντας ως σημείο συνάντησης κατάστημα-καφετέρια σε περιοχή της Κυψέλης, πραγματοποιούσε τις περισσότερες επαφές με τους υποψήφιους «πελάτες» του.

Προκειμένου να αποκρύπτει την εγκληματική του δραστηριότητα, διατηρούσε οικία που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα», όπου λειτουργούσε πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, το οποίο βρισκόταν πλησίον της καφετέριας με αποτέλεσμα να μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση ατόμων σε αυτό, ενώ χρησιμοποιούσε και δεύτερη οικία, την οποία χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης των υποψηφίων ατόμων για παράνομη διακίνηση.

Ο τιμοκατάλογος

Ο 58χρονος, σύναπτε συμφωνίες για την παράνομη προώθηση μεταναστών, με κόστος που κυμαινόταν κατά περίπτωση από -2.000- έως και -3.500- ευρώ το άτομο, ενώ από την εμπορία των εγγράφων αποκόμιζε από -600- έως -900- ευρώ το έγγραφο ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσής του.

Αφού λάμβανε το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων, κατήρτιζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, εξέδιδε αεροπορικά εισιτήρια και κατά περίπτωση μετέφερε τους μετανάστες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, καθώς και έτοιμα προς διάθεση ή προς κατάρτιση πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και συγκεκριμένα:

Τα ευρήματα

-113- δελτία ταυτότητας,

-14- διαβατήρια,

άδεια διαμονής και δελτίο ασύλου,

-2- κάρτες ασφάλισης,

-130- χαρτόσημα,

-2- φορητοί Η/Υ,

-4 φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB),

πολυμηχάνημα εκτυπωτής-σαρωτής,

-7- μεταλλικές μήτρες ανάγλυφων εντυπωμάτων,

-5- σφραγίδες εντυπωμάτων μελάνης,

-5- πρέσες χειρός,

-30- φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας,

πλήθος γραφικής ύλης,

-2- κινητά τηλέφωνα,

Ι.Χ.Ε και

το χρηματικό ποσό των -1.925- ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο κατηγορούμενος, υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -120.000- ευρώ.

Τα κατασχεθέντα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της Επιχειρησιακής Δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.

Προκειμένου διερευνηθούν άμεσα τα επιχειρησιακά δεδομένα και να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της δράσης του κυκλώματος, η οποία παρουσιάζει διεθνή χαρακτήρα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών διατηρεί συνεργασία με τη EUROPOL, ειδικός εμπειρογνώμονας της οποίας συνδράμει στην ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση της κινητής μονάδας δεδομένων (MOBILE OFFICE).

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.