«Βγήκα από το σπίτι μου και είδα διαμελισμένο το σώμα της»: Μαρτυρία στο in για το τροχαίο στα Πατήσια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Λίγες ώρες έχουν περάσει από το θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση που σημειώθηκε το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Θύμα μία 79χρονη γυναίκα, που κατοικούσε στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 79χρονη ήταν γνωστή στη γειτονιά και αγαπητή σε όλους.

Την ώρα που οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, το in, επικοινώνησε με κάτοικο της περιοχής, η οποία βγήκε από το σπίτι της και βρέθηκε στο σημείο λίγα δευτερόλεπτα μετά το τραγικό συμβάν. Η ίδια περιγράφει στο in, όσα αντίκρισε βγαίνοντας από το σπίτι της για να πάει στη δουλειά της.

«Ακριβώς εκεί στο σημείο έχει ένα pet shop, βγαίνω και βλέπω πολλή κίνηση. Ήταν στο ρεύμα που πάει προς Ριζούπολη. Κατεβαίνω να δω τί έγινε, υπήρχε ασθενοφόρο, μηχανές της αστυνομίας και είχαν κλείσει το δρόμο, γινόταν πανζουρλισμός. Πλησιάζοντας είδα στο σημείο πεταμένο το μπαστούνι της και τις παντόφλες της. Ήταν σκεπασμένη με σεντόνι και περνώντας είδαμε κομμάτια από το σώμα της διαμελισμένα. Παρότι ήταν καλυμμένη με σεντόνι φαινόταν ότι ήταν μικροσκοπική. Όπως είπαν μετά καταστηματάρχες στην περιοχή, είχε φύγει από το pet shop και θα πήγαινε ακριβώς απέναντι που έχει ένα μαγαζί με είδη ορθοπεδικά κλπ, για να αλλάξει τη μαγκούρα της. Εκεί που πέρασε δεν έχει διάβαση. Στα 20 μέτρα περίπου είναι το φανάρι. Την γνώριζαν όλοι στη γειτονιά, τη βλέπαμε συχνά να βγάζει βόλτα το σκυλάκι της. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός για όλους μας. Το σημείο εκεί είναι ένα δύσκολο σημείο. Παρότι έχει σήμανση και φανάρι πιο μετά, συνωστίζεται πολύς κόσμος και πεζοί και αυτοκίνητα. Έχω ξανά δει κόσμο να περνά απέναντι το δρόμο εκτός της διάβασης».

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τη γυναίκα στο ΚΑΤ, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.