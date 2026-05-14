Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα στα Άνω Πατήσια

Άνω Πατήσια: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα
Το δυστύχημα σημειώθηκε στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου - Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ, όπου κατέληξε
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/5) στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό και έχασε τη ζωή της.
Το περιστατικό συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εκσφενδονίστηκε στον αέρα μέτρα μακριά έπειτα από την παράσυρση από το βαρύ όχημα, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με διασώστες να σπεύδουν στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και τον οδηγό του φορτηγού.
Το σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα στα Άνω Πατήσια
