Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη 16χρονης στη Λιοσίων – Σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ η ανήλικη
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν μοτοσυκλέτα παράσυρε την 16χρονη και την εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας
Σε σοβαρή κατάσταση εισήχθη στο ΚΑΤ μια ανήλικη που το απόγευμα του Σαββάτου παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα επί της Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας.
Το ατύχημα συνέβη στις 17:45 κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς κέντρο, με τον ασυνείδητο οδηγό της μοτοσικλέτας να εγκαταλείπει την ανήλικη (15-16 ετών) και να διαφεύγει από το σημείο.
Σε πέντε λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το κορίτσι, βαριά τραυματισμένο, στο ΚΑΤ.
