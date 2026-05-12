Παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ

Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε λίγο μετά τις δέκα το βράδυ ένας ηλικιωμένος ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πατησίων, αμέσως μετά τη Λουκάρεως, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Εκτός κινδύνου ο ηλικιωμένος

Για περίπου μισή ώρα παρέμεινε κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας στο σημείο.

Σε ό,τι αφορά τον ηλικιωμένο, φέρει τραύματα στο πόδι και στο κεφάλι, όμως η πρώτη εικόνα είναι ότι δεν διατρέχει κίνδυνο. Στο σημείο σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Τροχαία Αθηνών.