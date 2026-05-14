Άνω Πατήσια: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα κατέγραψε κάμερα στα Άνω Πατήσια. Μία ηλικιωμένη γυναίκα κείτεται νεκρή στη μέση του δρόμου.

Έχει παρασυρθεί από οδηγό φορτηγού, ο οποίος χωρίς να το αντιληφθεί, τη συνέθλιψε όταν η άτυχη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Η 79χρονη γυναίκα με το μπαστούνι της, καταγράφεται από κάμερα κλειστού κυκλώματος να περπατά στη γειτονιά, δευτερόλεπτα πριν το σοκαριστικό δυστύχημα.

Η ηλικιωμένη είχε κλείσει ραντεβού με ένα κατάστημα ορθοπεδικών γιατί ήθελε να αλλάξει την πατερίτσα της.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, καταγράφεται ο επαγγελματίας οδηγός που σταματάει σε κόκκινο φανάρι, στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Ορφανίδου.

Η ηλικιωμένη μπαίνει μπροστά από το φορτηγό και προσπαθεί να περάσει απέναντι τον δρόμο. Το φανάρι γίνεται πράσινο, ο οδηγός του φορτηγού χωρίς να την αντιληφθεί, την παρασύρει. Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίζεται στις ρόδες αφήνοντας την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.

«Είχε σταματήσει στο φανάρι»

«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιγράφει μάρτυρας.

Ο επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος δεν εγκατέλειψε το θύμα του, συνελήφθη από αστυνομικούς, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για επικίνδυνη διασταύρωση που συχνά γίνονται σοβαρά ατυχήματα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.