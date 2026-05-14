Επαναλειτουργεί από την Παρασκευή η στάση του Τραμ «Ζάππειο» σε νέα θέση στη Βασιλίσσης Όλγας

Σε νέα θέση επαναλειτουργεί από αύριο Παρασκευή (15/5) η στάση «Ζάππειο» του Τραμ.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ η νέα στάση θα βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας όπου ολοκληρώθηκαν τα έργα ανάπλασης που κράτησαν σχεδόν πέντε χρόνια.

Με την επαναλειτουργία και της στάσης «Ζάππειο» η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε όλη τη γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη – Σύνταγμα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως από την Παρασκευή 15/05 επαναλειτουργεί η στάση Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα) σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη- Σύνταγμα»