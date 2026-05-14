Επαναλειτουργεί από την Παρασκευή η στάση του Τραμ «Ζάππειο» σε νέα θέση στη Βασιλίσσης Όλγας
Μετά την ολοκλήρωση των έργων η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη- Σύνταγμα
- Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε
- Ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος πέθανε στα 34 του χρόνια
- Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους - Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
- «Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε νέα θέση επαναλειτουργεί από αύριο Παρασκευή (15/5) η στάση «Ζάππειο» του Τραμ.
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ η νέα στάση θα βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας όπου ολοκληρώθηκαν τα έργα ανάπλασης που κράτησαν σχεδόν πέντε χρόνια.
Με την επαναλειτουργία και της στάσης «Ζάππειο» η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε όλη τη γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη – Σύνταγμα.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
«Σας ενημερώνουμε, πως από την Παρασκευή 15/05 επαναλειτουργεί η στάση Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα) σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη- Σύνταγμα»
- Ρέθυμνο: Με 154 Γαλάζιες Σημαίες η Κρήτη έχει πρωτιά σε βραβευμένες ακτές 2026 – Δεύτερη στον κόσμο η Ελλάδα
- Ασιάτης τραγουδά Κατερίνα Λιόλου και γίνεται viral
- Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
- Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
- Μίλιτσιτς: «Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό – Είναι γελοίο»
- Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού – Η ανάρτηση στα social media
- Δίδαξε τσιφτετέλι: Τα «έσπασε» η Antigoni στον Β’ ημιτελικό της Eurovision
- Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις