Χάρης Δούκας: «Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν!»
Σε λίγες ημέρες, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Αθηναίων, η Λ. Βασιλίσσης Όλγας παραδίδεται στους πολίτες.
Ξανά στην κυκλοφορία δίδεται σε λίγες ημέρες η Λ. Βασιλίσσης Όλγας, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Ακολουθούν τα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων στην ανάρτηση του: «Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν! Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες!
Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της. Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.
Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα».
- Πώς διαμορφώνεται το επίδομα ανεργίας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού
