Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» στην αναστροφή της Λεωφόρου Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας
Χάρης Δούκας: «Η αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας βάζει τέλος σε μια χρόνια ταλαιπωρία».
Σε λειτουργία τέθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση που επιτρέπει την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, διευκολύνοντας την είσοδο προς την Πλάκα, όπως ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων.
Η παρέμβαση, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «δίνει λύση σε ένα διαχρονικό και τεκμηριωμένο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, το οποίο συνοδεύτηκε από εκατοντάδες υπογραφές και πολυετείς διεκδικήσεις».
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι ακούμε τους πολίτες και δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Από σήμερα, τίθεται σε λειτουργία το φανάρι που θα επιτρέπει την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας».
«Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που βάζει τέλος σε μια χρόνια ταλαιπωρία για τους κατοίκους της Πλάκας και όχι μόνο. Οι οδηγοί δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνουν ολόκληρο τον γύρο της Πλατείας Συντάγματος. Έτσι θα δοθεί μία σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα για το κέντρο της πόλης. Η Αθήνα χρειάζεται παρεμβάσεις ουσίας, μικρές και μεγάλες, που κάνουν τη ζωή στην πόλη πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη» συμπλήρωσε.
Τι αλλάζει στην πράξη με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση
Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης:
• Διευκολύνεται η άμεση πρόσβαση των κατοίκων στις οικίες τους.
• Μειώνεται η περιττή κυκλοφορία γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
• Περιορίζεται η άσκοπη επιβάρυνση του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης.
