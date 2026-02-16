Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στους δρόμους της Αττικής: Στο «κόκκινο» Αθηνών-Κορίνθου και Κηφισός
Το μποτιλιάρισμα, προς Αθήνα, ξεκινά από την Ελευσίνα και φτάνει μέχρι την περιφερειακή Ασπροπύργου.
- Αγώνας δρόμου για διάδοχο της Λαγκάρντ πριν από τις εκλογές στη Γαλλία
- Έγκλημα στο Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν και οι τρεις για τη δολοφονία του 40χρονου
- Ληστεία σούπερ μάρκετ: Η στιγμή που ο δράστης εισέρχεται στην επιχείρηση κρατώντας όπλο
- Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
Σε μια χαώδη κατάσταση βρίσκεται αυτή την ώρα η Αττική, με τους οδηγούς να δοκιμάζουν τις αντοχές τους σε ένα σκηνικό απόλυτου μποτιλιαρίσματος που εκτείνεται από την Ελευσίνα έως την Αθήνα.
Η εικόνα στη Λεωφόρο Αθηνών-Κορίνθου, ιδιαίτερα στο ύψος του Χαϊδαρίου, παραπέμπει σε έναν απέραντο χώρο στάθμευσης, με τους οδηγούς να χάνουν την υπομονή τους και να κορνάρουν αγανακτισμένοι, ενώ η κίνηση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή.
«Έμφραγμα» στη Λεωφόρο Αθηνών και τον Κηφισό
Η Λεωφόρος Αθηνών αποτελεί αυτή τη στιγμή τον δρόμο που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση, καθώς απορροφά τον όγκο των οχημάτων που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Αττική Οδό.
Το μποτιλιάρισμα, προς Αθήνα, ξεκινά από την Ελευσίνα και φτάνει μέχρι την περιφερειακή Ασπροπύργου, ενώ το πρόβλημα συνεχίζεται από το Δαφνί έως τον Κηφισό.
Προβλήματα όμως υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, με την ουρά των οχημάτων να ξεκινά πριν από τη Λεωφόρο Σχιστού και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
Στην άνοδο επικρατεί αδιαχώρητο από την Πειραιώς έως τη Νέα Ιωνία, λόγω και ενός ακινητοποιημένου φορτηγού, ενώ στην κάθοδο οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη Λυκόβρυση και φτάνουν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό
Η χαώδης αυτή κατάσταση συνδέεται άμεσα με τις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων», οι οποίες οδήγησαν στην παράταση των έκτακτων ρυθμίσεων μέχρι τις 06:00 π.μ. της 22ας Φεβρουαρίου 2026.
Σε ό,τι αφορά τους κλειστούς κόμβους προς αεροδρόμιο, υπενθυμίζεται ότι παραμένουν αποκλεισμένοι οι κλάδοι εισόδου Μάνδρας (Κ1), Μαγούλας (Κ2), Ασπροπύργου (Κ4) και Αιγάλεω (Κ5). Η κίνηση προς Αεροδρόμιο διεξάγεται αναγκαστικά μέσω Λεωφόρου Αθηνών και Κηφισού, οδηγώντας στο σημερινό «μπλακ άουτ».
Το σκηνικό της ταλαιπωρίας συμπληρώνει η κακοκαιρία, καθώς από τη μία το μεσημέρι καταγράφηκαν βροχοπτώσεις σε περιοχές που ήδη «στενάζουν» από την κίνηση, όπως το Χαϊδάρι, ο Κορυδαλλός, η Νίκαιας, ο Πειραιάς και το Ζεφύρι.
- Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στους δρόμους της Αττικής: Στο «κόκκινο» Αθηνών-Κορίνθου και Κηφισός
- Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν
- Καταστροφολογία ή προφητεία; Γιατί οι ειδικοί μας προειδοποιούν για την AI
- Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»
- Ρωσία: Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της για τις συνομιλίες στη Γενεύη – Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες
- Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»
- Χάος στην έναρξη της Συνόδου AI στην Ινδία – Ουρές, σύγχυση και αιφνίδια εκκένωση
- Καισαριανή: Το ΥΠΠΟ ξεκινάει διαδικασίες για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τα βήματα που θα ακολουθήσει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις