Αττικής Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών, κλειστό το ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Ελευσίνα έως Αιγάλεω
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το πρωί της Δευτέρας στην Αττική Οδό. Ποιες είναι οι εναλλακτικές διαδρομές
Η Αττική Οδός θα παραμείνει κλειστή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από την Ελευσίνα έως το Αιγάλεω, έως τις 06:00 της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων». Οι οδηγοί δεν θα μπορούν να μπουν στην Αττική Οδό από τους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.
Η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο, με την Αττική Οδό να παραμένει κλειστή στο συγκεκριμένο σημείο θα διεξάγεται μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, της Λεωφόρου Κηφισού με κατεύθυνση προς Λαμία και στη συνέχεια από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.
Οι οδηγοί καλούνται να έχουν δει την διαδρομή από πριν, να δείξουν προσοχή στην έκτακτη σήμανση και πιθανόν να αποφύγουν ή να μην βασιστούν στην χρήση GPS, όπου δεν θα είναι εμφανείς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας
«Σε συνέχεια του χτεσινού Δελτίου Τύπου Γ.Α.Δ.Α. αναφορικά με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, λόγω της παράτασης των έκτακτων εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα συνεχιστεί έως και την 06.00’ ώρα της 16-2-2026, ως εξής:
Μάνδρας (κόμβος 1).
Μαγούλας (κόμβος 2).
Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
Αιγάλεω (κόμβος 5).
Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:
Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).
Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.»
