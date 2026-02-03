Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Ειδικότερα στην Κηφισίας οι οδηγοί είναι ακινητοποιημένοι στο ύψος της Κατεχάκη ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο «κόκκινο» και η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας με τους οδηγούς να πηγαίνουν σημειωτόν στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Βασιλίσσης Σοφίας.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε την κίνηση λίγο πριν τις 9 σήμερα:

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σημειωτόν πηγαίνουν και οι οδηγοί στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/xWbq2njjJt — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 24, 2025

Να σημειωθεί ότι την κίνηση στους δρόμους δυσκολεύει και η 48ωρη απεργία των ταξί που ξεκίνησε σήμερα.