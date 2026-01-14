Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών τίθενται σε ισχύ επί της Αττικής Οδού στην περιοχή της Παλλήνης από σήμερα 14/1 έως τις 27 Φεβρουαρίου του 2026.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών

Ειδικότερα, λόγω των τεχνικών εργασιών που θα εκτελεστούν, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 13.850 και 11.950 στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αυτές θα ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες στον Δήμο Παλλήνης, ως εξής:

Α’ Φάση

Αποκλεισμός της αριστερής και τμήματος της μεσαίας λωρίδας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε τμήμα της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας με κατάληψη και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Β’ Φάση

Αποκλεισμός της δεξιάς και τμήματος της μεσαίας λωρίδας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε τμήμα της μεσαίας και της αριστερής λωρίδας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.