Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Δείτε τις εναλλακτικές διαδρομές
- Σε απόγνωση η Ιταλία: Καρκίνος και κάπνισμα = 105.000 διαγνώσεις τον χρόνο
- Οδηγός πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ της Λεωφόρου Σχιστού για να αποφύγει την κίνηση
- Single του Αγίου Βαλεντίνου; Πάρε μαθήματα από τον άνθρωπο των σπηλαίων
- Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Κλειστές θα παραμείνουν έως και το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κλειστές θα παραμείνουν οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), από τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής 13/02 έως τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 14/02.
Οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα είναι ανοιχτές.
Οι εναλλακτικές διαδρομές
Kατά την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εναλλακτικές διαδρομές είναι:
-Οι οδηγοί με προορισμό την Αθήνα-Κέντρο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.
-Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.
-Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό μστον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.
- Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
- Μιχάλης Ιατρόπουλος: Έτοιμος για τον 5ο γάμο του – Η σχέση του με τον τράπερ γιο του
- «Θες να δουλέψεις για μένα;» – Εντυπωσιάστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου ο Γκουαρντιόλα (vid)
- Τζέφρι Έπσταϊν: Τα νέα στοιχεία για τον θάνατό του – Η πορτοκαλί φιγούρα και ο γιατρός που λέει ότι στραγγαλίστηκε
- HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Νέο επεισόδιο απόψε στο MEGA
- Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
- Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)
- Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις