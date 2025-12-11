Εκτός από πινακίδα κυκλοφορίας δεν είχε και δίπλωμα ο 28χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό

Χειροπέδες στον 28χρονο οδηγό μοτοσικλέτας ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό, θέλοντας να αποφύγει τροχονομικό έλεγχο, πέρασαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας στην Αττική Οδό.

Υπενθυμίζεται ότι από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση πρωινές ώρες της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου επί της Αττικής Οδού, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με σκοπό τον εντοπισμό οχημάτων που δε φέρουν κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Έτσι οι αστυνομικοί εντόπισαν και σταμάτησαν τον 28χρονο, ο οποίος θέλησε να διαφύγει από το σημείο, ανοίγοντας το γκάζι και τραυματίζοντας και δεύτερο αστυνομικό.

Δεν είχε και δίπλωμα!

Αυτό που δεν περίμεναν οι αστυνομικοί που έκαναν τον έλεγχο ήταν το γεγονός ότι πέρα από την πινακίδα κυκλοφορίας που έλειπε από τη μοτοσικλέτα του, ο 28χρονος δεν είχε και άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Ειδικότερα, του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης στις 27 Οκτωβρίου 2025 από το Αστυνομικό Τμήμα Καματερού για χρονικό διάστημα ενός έτους, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

Έτσι, ο 28χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό.

Παράλληλα, για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 425 ημερών.

Δεκάδες οι παραβάτες

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, κατά τη διάρκεια της εξόρμησης στην Αττική Οδό βεβαιώθηκαν συνολικά 38 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για στέρηση ή δυσδιάκριτες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, αφαιρέθηκαν 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 12 άδειες κυκλοφορίας και 10 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.