Μοτοσικλετιστής παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό προσπαθώντας να διαφύγει – Βίντεο ντοκουμέντο
Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο δρόμο αστυνομικό - Αρνήθηκε να σταματήσει σε μπλόκο
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό, κατά τη διάρκεια ελέγχων για μηχανές χωρίς δίπλωμα και άδεια.
Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, ενώ όλα τα οχήματα και οι μηχανές είχαν σταματήσει στο σήμα των αστυνομικών, οδηγός μηχανής αναπτύσσει ταχύτητα και παρασύρει αστυνομικό, προσπαθώντας να διαφύγει.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους αστυνομικού.
Δείτε το βίντεο
