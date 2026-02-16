Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας

Ακόμα ένα δύσκολο πρωινό βιώνουν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμος του Λεκανοπεδίου. Στο κόκκινο βρίσκεται ο Κηφισός από νωρίς το πρωί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο κόκκινο βρίσκονται και η Μεσογείων, η Κηφισίας, η Λ. Αθηνών, η Αλεξάνδρας, η Αρδηττού, η Καλλιρρόης, η Βασ. Σοφίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στην Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου αλλά και στην Συγγρού. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στην Ελ. Βενιζέλου στην Ηλιούπολη.

Μέχρι στιγμής, στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 15 λεπτά, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.