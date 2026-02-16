newspaper
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2026, 09:08

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας

Δείτε live που έχει κίνηση

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ακόμα ένα δύσκολο πρωινό βιώνουν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμος του Λεκανοπεδίου. Στο κόκκινο βρίσκεται ο Κηφισός από νωρίς το πρωί  και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο κόκκινο βρίσκονται και η Μεσογείων,  η Κηφισίας, η Λ. Αθηνών, η Αλεξάνδρας, η Αρδηττού, η Καλλιρρόης, η Βασ. Σοφίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στην Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου αλλά και στην Συγγρού. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στην Ελ. Βενιζέλου στην Ηλιούπολη.

Μέχρι στιγμής, στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 15 λεπτά, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Chevron: Η Ελλάδα ο επόμενος σταθμός στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Η Ελλάδα ο επόμενος σταθμός στην Ανατολική Μεσόγειο

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Στράτος Ιωακείμ
Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
The Economist 16.02.26

Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»

Η ιστορία της Βρετανίας, από τον Τσάμπερλεν έως τη Θάτσερ είναι γεμάτη από πρωθυπουργούς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η περίπτωση του Στάρμερ δείχνει ότι ίσως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
ΗΠΑ 16.02.26

Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»

Με κάθε επίσκεψη σε πόλη της Ελλάδας για την παρουσίαση της Ιθάκης να μετατρέπεται σε πολιτικό γεγονός ο Αλέξης Τσίπρας στη Λάρισα δέχθηκε από νέους, τους οποίους συνάντησε, ένα δύσκολο... challenge: «Ανακοίνωσέ το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανε μας».

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Λέον Μπλακ: Από τη «μυστική» συλλογή Βίνσεντ βαν Γκογκ στις βαριές καταγγελίες των αρχείων Έπσταϊν
Le Suicidé de la Société 16.02.26

Λέον Μπλακ: Από τη «μυστική» συλλογή Βίνσεντ βαν Γκογκ στις βαριές καταγγελίες των αρχείων Έπσταϊν

Τα νέα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνουν στο φως τη σημαντική συλλογή έργων του Βίνσεντ βαν Γκογκ που είχε συγκεντρώσει ο Λέον Μπλακ, αλλά και σοβαρές καταγγελίες κακοποίησης που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ
Πολιτική θύελλα 16.02.26

Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ

Τα αρχεία Έπσταϊν βάζουν στο «κάδρο» τους υπουργούς Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έμπιστους του προέδρου Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος προσώρας τους στηρίζει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση
Μαγεία 16.02.26

Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση

Η σειρά «The Simpsons» έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους από την πρώτη της προβολή στο FOX το 1989, μερικοί από τους οποίους είναι η Lady Gaga, η Μέριλ Στρίπ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
