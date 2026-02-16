Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Δείτε live που έχει κίνηση
- Τροχαίο με έναν νεκρό στον Ασπρόπυργο – ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό
- Νέα εποχή στις έρευνες υδρογονανθράκων – Σήμερα οι υπογραφές με τη Chevron
- Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πετρελαιοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό που είχε διαφύγει του αποκλεισμού στην Καραϊβική
- Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
Ακόμα ένα δύσκολο πρωινό βιώνουν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμος του Λεκανοπεδίου. Στο κόκκινο βρίσκεται ο Κηφισός από νωρίς το πρωί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Στο κόκκινο βρίσκονται και η Μεσογείων, η Κηφισίας, η Λ. Αθηνών, η Αλεξάνδρας, η Αρδηττού, η Καλλιρρόης, η Βασ. Σοφίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στην Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου αλλά και στην Συγγρού. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στην Ελ. Βενιζέλου στην Ηλιούπολη.
Μέχρι στιγμής, στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 15 λεπτά, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/xKUlA7lRhl
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 16, 2026
- Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
- Σε ποια χώρα του κόσμου κάνουν το περισσότερο σεξ;
- Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
- «Χρειαζόμαστε το σώμα σας» – Πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης άρχισαν να προσλαμβάνουν ανθρώπους
- Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
- Eurogroup: Συνεδριάζει σήμερα υπό την προεδρία Πιερρακάκη – Στο τραπέζι ο διεθνής ρόλος του ευρώ
- Αντετοκούνμπο: «Είμαι αφοσιωμένος στους Μπακς, είναι η ομάδα μου και την αγαπώ»
- Σίδνεϊ: Έκκληση της αστυνομίας να επιστραφεί ο 80χρονος που απήχθη… κατά λάθος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις