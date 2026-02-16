Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Αρκετές δυσκολίες θα συναντήσουν οι οδηγοί που θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω εργασιών συντήρησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού, από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 06:00 το πρωί έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 06:00 το πρωί, θα παραμείνει κλειστό αποκλειστικά το ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο τμήμα που εκτείνεται από την είσοδο Ασπροπύργου έως την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Αττική Οδό

Από σήμερα στις 06:00 π.μ. έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 06:00 π.μ.

Κλειστή η Αττική Οδός (μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο) από:

την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6)

Κλειστές οι είσοδοι προς Αεροδρόμιο στους κόμβους: