Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Νέο κυκλοφοριακό χάος λόγω της διακοπής κυκλοφορίας σε τμήματα της Αττικής Οδού.
- Τροχαίο στα Σπάτα – Έκοψε στα δύο κολώνα ηλεκτροδότησης
- Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πετρελαιοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό που είχε διαφύγει του αποκλεισμού στην Καραϊβική
- Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
- Ο Τραμπ καλεί τη Χαμάς να αποστρατιωτικοποιηθεί «πλήρως και άμεσα»
Αρκετές δυσκολίες θα συναντήσουν οι οδηγοί που θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω εργασιών συντήρησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού, από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 06:00 το πρωί έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 06:00 το πρωί, θα παραμείνει κλειστό αποκλειστικά το ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο τμήμα που εκτείνεται από την είσοδο Ασπροπύργου έως την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων.
Διακοπή κυκλοφορίας στην Αττική Οδό
Από σήμερα στις 06:00 π.μ. έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 06:00 π.μ.
Κλειστή η Αττική Οδός (μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο) από:
- την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6)
Κλειστές οι είσοδοι προς Αεροδρόμιο στους κόμβους:
- Μάνδρας (κόμβος 1)
- Μαγούλας (κόμβος 2)
- Ασπροπύργου (κόμβος 4)
- Αιγάλεω (κόμβος 5)
- Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
- Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 20 Φεβρουαρίου
- Σχέση: Όταν το ροχαλητό μπαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι
- Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
- Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
- Συνταγή: Ψαρόσουπα με λαχανικά
- Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
- Τι ερευνά η αστυνομία για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις