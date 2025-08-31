newspaper
Στα χαρακώματα κυβέρνηση – δήμος για τη Βασιλίσσης Όλγας – Τι λέει συγκοινωνιολόγος για την κυκλοφορία ΙΧ
31 Αυγούστου 2025

Στα χαρακώματα κυβέρνηση – δήμος για τη Βασιλίσσης Όλγας – Τι λέει συγκοινωνιολόγος για την κυκλοφορία ΙΧ

Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας για οχήματα, είναι αβέβαιο με την τελική λύση να αναμένεται μέσα από τις επόμενες θεσμικές διαδικασίες.

Σύνταξη
Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Spotlight

Αδιευκρίνιστη παραμένει η κατάσταση στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας με φόντο την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και των υπουργείων Υποδομών, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Αυγούστου ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, είχε προαναγγείλει πως η λεωφόρος θα επιστρέψει στον οδικό χάρτη της πρωτεύουσας. «Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε» ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Δούκας και παρουσίαζε αναλυτικά την πορεία των έργων στην λεωφόρο, έως ότου ανοίξει οριστικά για τους οδηγούς.

Σύμφωνα με τα υπουργεία, ωστόσο οι αποφάσεις για την επαναφορά της κυκλοφορίας δεν έχουν νομική ισχύ και ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτει εκ νέου αποφάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από την άλλη πλευρά, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρόκειται να κάνει πίσω», τονίζοντας ότι θα αξιοποιήσει «κάθε θεσμικό μέσο για να υπερασπιστεί το αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοικτή και λειτουργική».

Ο κ. Δούκας αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, όπου θα αναφερθεί όχι μόνο στη Βασιλίσσης Όλγας, αλλά και σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έτσι, το μέλλον του δρόμου παραμένει αβέβαιο, με την τελική λύση να αναμένεται μέσα από τις επόμενες θεσμικές διαδικασίες.

Βασιλίσσης Όλγας: Τι λέει συγκοινωνιολόγος για το άνοιγμα του δρόμου για τα οχήματα

Για το θέμα μίλησε στο ΕΡΤNews, ο καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Πολιτικής, Γιώργος Γιάννης υπογραμμίζοντας ότι η επαναφορά της κυκλοφορίας θα προκαλέσει σοβαρή υποβάθμιση της ζωής στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να δώσει ουσιαστική λύση στο κυκλοφοριακό.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι «είναι προφανές πως η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας δεν μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην κυκλοφορία. Τα 500 μέτρα δρόμου δεν πρόκειται να αλλάξουν την κατάσταση στην Αθήνα».

Αντίθετα, όπως υπογράμμισε, η περιοχή θα μπορούσε να αποτελέσει έναν σημαντικό πεζόδρομο που θα ενώνει τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου με το δίκτυο των αρχαιολογικών χώρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έννοια της «ήπιας κυκλοφορίας» που επικαλείται ο Δήμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν άξονα που συνδέει δύο μεγάλες λεωφόρους: «Η κυκλοφορία θα είναι κανονική, συνεχώς μποτιλιαρισμένη, με μηδενικό όφελος για τα οχήματα και μεγάλη ζημιά στους πεζούς».

Ο καθηγητής τόνισε ότι η πρωτεύουσα ασφυκτιά κυκλοφοριακά, με τις μετρήσεις να δείχνουν αύξηση 11–13% της κυκλοφορίας από το 2021 έως σήμερα, ενώ μέχρι το 2030 αναμένεται διπλασιασμός των χρόνων διαδρομής. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στις πεζοδρομήσεις: «Στο κέντρο της Αθήνας δεν μπορούν να μπαίνουν αυτοκίνητα. Αντίθετα, πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι πεζοδρομήσεις».

Παράλληλα, ανέφερε ότι στην περιοχή γύρω από τη Βασιλίσσης Όλγας υπάρχουν επτά σταθμοί μετρό και 56 λεωφορειακές γραμμές, γεγονός που την καθιστά από τα πλέον εξυπηρετούμενα σημεία της πόλης. Για τον λόγο αυτό, κατέληξε ότι «η λεωφόρος Όλγας θα έπρεπε να είναι ολόκληρη πεζόδρομος, χωρίς κυκλοφορία οχημάτων ή ακόμα και τραμ».

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
