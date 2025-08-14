Αντιπαράθεση Δούκα – Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας

Στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προκατόχου του, Κώστα Μπακογιάννη, βρέθηκε η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook για τις εργασίες που ολοκληρώνονται ώστε να παραδοθεί στην κυκλοφορία η λεωφόρος, στην οποία απάντησε δηκτικά ο πρώην δήμαρχος με δική του ανάρτηση.

«Η Βασιλίσσης Oλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία», έγραψε ο κ. Δούκας και συνέχισε: «Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα.

Στόχος:

η αποσυμφόρηση του κέντρου

η καλύτερη ροή οχημάτων

η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου

η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Ήδη ολοκληρώθηκε:

ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς

η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας

καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Ολγας με το Ζάππειο».

Ο κ. Δούκας προσθέτει πως «από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές.

»Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Στη συνέχεια, ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο».

Όπως τονίζει, μάλιστα, «το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Ολγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν. Η Βασιλίσσης Ολγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε», σημειώνει καταληκτικά ο δήμαρχος Αθηναίων.

Μπακογιάννης: Παραμονή της Παναγίας το θαύμα έγινε

Την ανάρτηση του Χάρη Δούκα για την Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας σχολίασε ειρωνικά ο Κώστας Μπακογιάννης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Παραμονή της Παναγίας το θαύμα έγινε».

«Ο δήμαρχος πρωτοστατεί σε φωτογραφίες, βίντεο και δελτία Τύπου πανηγυρίζοντας για την επικείμενη ολοκλήρωση της Βασιλίσσης Όλγας.

Προσπαθεί δηλαδή να οικειοποιηθεί ένα έργο που πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις, χλεύασε και περιγέλασε: προεκλογικά δεσμεύτηκε ότι θα το σταματήσει και θα ξαναστρώσει άσφαλτο, μετεκλογικά ειρωνευόταν το Υπουργείο Πολιτισμού μιλώντας για ‘χαμένη Ατλαντίδα’», τονίζει ο κ. Μπακογιάννης.

Για να προσθέσει πως «με αυτόν τον ρυθμό, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε πως εκείνος πεζοδρόμησε την Αρεοπαγίτου, την Ερμού… και γιατί όχι, ότι έφτιαξε και το Μετρό. Ευτυχώς όμως δεν απευθύνεται ούτε σε χρυσόψαρα, ούτε σε λωτοφάγους. Ο λαός θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί», σημειώνει χαρακτηριστικά.