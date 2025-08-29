newspaper
29.08.2025
Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοί το Σαββατοκύριακο
Ξέσπασε κόντρα κυβέρνησης – δημάρχου Αθηναίων για την επαναφορά της λεωφόρου Βασ. Όλγας στην κυκλοφορία
29 Αυγούστου 2025

Ξέσπασε κόντρα κυβέρνησης – δημάρχου Αθηναίων για την επαναφορά της λεωφόρου Βασ. Όλγας στην κυκλοφορία

Τα υπουργεία που βάζουν στοπ στα σχέδια του δημάρχου Χάρη Δούκα. Η απάντηση από πλευράς Δήμου που δείχνει Μπακογιάννη και τον «Μεγάλο Περίπατο». Τι προβλέπει η μελέτη για το κυκλοφοριακό και ποια ήταν η απόφαση του ΣτΕ για το θέμα.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Σε «πόλεμο» ανακοινώσεων εξελίσσεται, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, η διαμάχη μεταξύ του δήμου Αθηναίων και της κυβέρνησης με αφορμή την πρόθεση του δημάρχου Χάρη Δούκα να δώσει ξανά στην κυκλοφορία τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Αθήνας και να βοηθήσει έτσι στην αποσυμφόρηση της κίνησης.

Στην κόντρα τα υπουργεία

Η απόφαση πάρθηκε πρόσφατα στο δημοτικό συμβούλιο όπου και παρουσιάστηκε σχετική μελέτη αναφορικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα συνοδεύσουν τη μετατροπή της Βασιλίσσης Όλγας σε λεωφόρο ήπιας κυκλοφορίας. Σήμερα το μεσημέρι ήρθε η ανακοίνωση από τρία υπουργεία και ειδικότερα τα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και με την οποία ζητούν όπως οι παρεμβάσεις του Δήμου να περάσουν πρώτα από τη δική τους έγκριση.

«Οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση με την αντίδραση του δημάρχου Χάρη Δούκα να είναι άμεση.

Η απάντηση Δούκα

«Ο Δήμος Αθηναίων δεν θα κάνει πίσω» ήταν το μήνυμα που έστειλε στα υπουργεία και κατ’ επέκταση στο Μαξίμου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη».

Ωστόσο, στην ανακοίνωση του δήμου υπήρχε και «καρφί» για την αντιπολίτευση του Κώστα Μπακογιάννη. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση σημείωνε ότι «πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού «Μεγάλου Περίπατου», έκλεισε την Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων».

Η απόφαση του ΣτΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε αποφανθεί σχετικά με τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στη συγκεκριμένη λεωφόρο, από την τότε διοίκηση Μπακογιάννη, αλλά και από σχετικές αποφάσεις υπουργείων που λειτούργησαν βοηθητικά στον δήμο. Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις που είχαν γίνει στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας έγιναν εν μέσω πανδημίας και με αφορμή το project ο Μεγάλος Περίπατος που κόστισε ουκ ολίγα χρήματα στους δημότες χωρίς τελικά να υπάρξει αποτέλεσμα. Το ΣτΕ είχε κρίνει ότι τα μέτρα τα οποία είχε επικαλεστεί ο δήμος για να εφαρμόσει συγκεκριμένες απαγορευτικές ρυθμίσεις δεν ευσταθούσαν.

Στην ανακοίνωσή τους τα υπουργεία σημειώνουν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εφαρμοστεί η απόφαση του Δήμου έχει να κάνει με τον ΟΑΣΑ και τις συγκοινωνίες -καθώς σε όλο το μήκος της λεωφόρου υπάρχει γραμμή Τραμ. Από πλευράς δήμου το αντεπιχείρημα είναι ότι ο ΟΑΣΑ έχει γνώση της μελέτης και δεν έχει εκφράσει ενστάσεις.

Τι λέει η μελέτη

Σύμφωνα με τη μελέτη του δήμου της Αθήνας, η επαναφορά της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία θα δώσει λύσεις. Ειδικότερα διαμέσου της λεωφόρου  θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις:

Από την κάθοδο της Βασ. Κωνσταντίνου προς άνοδο της Βασ. Αμαλίας, παράλληλα με τις γραμμές των τρόλεϊ.

Από την άνοδο της Βασ. Αμαλίας προς την κάθοδο της Αρδηττού, στην κοινή επιφάνεια του οδοστρώματος με το τραμ.

Στη διασταύρωση Αρδηττού – Αθ. Διάκου – Καλλιρρόης – Λ. Βουλιαγμένης: Θα επιτρέπεται η αριστερή στροφή από την Αθ. Διάκου προς την Αρδηττού. Σήμερα αυτή η στροφή επιτρέπεται μόνο για τα τρόλεϊ και θα επιτρέπεται η δεξιά στροφή από την Αρδηττού.

Στη διασταύρωση Βασ. Αμαλίας και Βασ. Ολγας θα επιτρέπεται η αναστροφή από την άνοδο της Αμαλίας προς την κάθοδο του ίδιου δρόμου και την Πλάκα (μέσω της οδού Λυσικράτους).

