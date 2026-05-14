Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα

Επί του παρόντος, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό παρακολούθηση 41 άτομα. Όλα συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο όπου πρωτοεμφανίστηκε ο χανταϊός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφεύγουν επαφές με άλλους για μια περίοδο 42 ημερών.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο χανταϊός δεν έχει εμβόλιο και η θεραπεία επικεντρώνεται στα συμπτώματα.

Σύμφωνα με τον Δρ Ντέιβιντ Φίτερ, τον υπεύθυνο διαχείρισης του περιστατικού στα CDC, αυτά τα 41 άτομα προέρχονται από τρεις κύριες ομάδες.

Η μία είναι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα και τώρα βρίσκονται στη Νεμπράσκα και το Έμορι. Η δεύτερη είναι άλλοι επιβάτες, που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις ΗΠΑ πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα. Η τρίτη είναι άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα του χανταϊού, είπε ο Φίτερ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Χαμηλός κίνδυνος

Αξιωματούχοι των CDC δήλωσαν ότι 100 μέλη του προσωπικού του οργανισμού εργάζονται ενεργά για την παρακολούθηση των επιβατών από το MV Hondius για τον χανταϊό. Είπε επίσης ότι είναι βέβαιοι για την ικανότητα των ΗΠΑ να ελέγξουν οποιαδήποτε περαιτέρω εξάπλωση του θανατηφόρου ιού των τρωκτικών.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε ο Δρ Φίτερ και ο Μπρένταν Τζάκσον, επικεφαλής του CDC στη Νεμπράσκα, είπαν ότι, σε αντίθεση με την Covid-19 ο χανταϊός έχει μελετηθεί εδώ και δεκαετίες.

«Η μετάδοση από άτομο σε άτομο είναι σπάνια», δήλωσε ο Δρ Φίτερ. «Θέλω να τονίσω ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός».

Στις ΗΠΑ, σήμερα, τα κρούσματα είναι 11, με πλήρως επιβεβαιωμένα τα εννέα.

Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι ο χανταϊός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο πολύ σπάνια.

Ωστόσο, το 2018 στην Αργεντινή, υπήρξε μεγάλη διάδοση χανταϊού. Σε πάρτι γενεθλίων μολύνθηκαν 34 άνθρωποι. Από αυτούς οι 11 πέθαναν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας ασθενής, που είχε εκτεθεί σε τρωκτικά, ήταν η αιτία να μολυνθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο.