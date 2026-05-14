Αμ' έπος, άμ' έργον ο Ανδρουλάκης: το βράδυ στην TV δίνει στοιχεία και για το νόμιμο και για το ηθικό και καταθέτει μήνυση στον Αδωνι που για Predator έπεα πτερέοντα και από τηγανίτα τίποτα

Απορρίφθηκε το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς για λόγους υγείας
Κόσμος 14 Μαΐου 2026

Απορρίφθηκε το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς για λόγους υγείας

Ο Μλάντιτς εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο της Βοσνίας και την Σφαγή της Σρεμπρένιτσα η οποία αργότερα επιβεβαιώθηκε ως «γενοκτονία»

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Διεθνές δικαστήριο του ΟΗΕ απέρριψε σήμερα το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς, του 84χρονου στρατηγού των Σερβοβοσνίων που έχει καταδικαστεί για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Μλάντιτς εκτίει στη Χάγη ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο της Βοσνίας, μεταξύ 1992-95, στον οποίο σκοτώθηκαν σχεδόν 100.000 άνθρωποι. Μεταξύ των εγκλημάτων του ήταν και η σφαγή, τον Ιούλιο του 1995, περίπου 8.000 μουσουλμάνων ανδρών και εφήβων στη Σρεμπρένιτσα. Καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό το 2017 και η ποινή του επικυρώθηκε από το Εφετείο το 2021.

Είχε υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης για ανθρωπιστικούς λόγους, επικαλούμενος την επιδείνωση της υγείας του και την «προχωρημένη, μη αναστρέψιμη» κατάστασή του.

Ο Μηχανισμός για τα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια (MTPI) έκρινε ότι πράγματι ο Μλάντιτς βρίσκεται «στα τελευταία στάδια της ζωής του» και χαρακτήρισε την κατάστασή του «φρικτή». Ωστόσο, αποφάνθηκε ότι οι συνθήκες στο κέντρο κράτησης της Χάγης του διασφαλίζουν τη μέγιστη άνεση και ότι η ίδια η φυλάκισή του δεν επιδείνωσε την κατάστασή του.

«Δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη θεραπεία αλλού, η οποία να μην είναι διαθέσιμη στην Ολλανδία», συνόψισαν οι δικαστές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η κατάσταση του Μλάντις είναι όντως αυτή που ανέφερε η οικογένειά του

Με βάση πρόσφατα δικαστικά έγγραφα και καταθέσεις, ο Μλάντις αντιμετωπίζει γνωστικές διαταραχές και έχει νοσηλευτεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα.

Η οικογένεια και οι δικηγόροι του, εξηγώντας ότι είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, ζητούσαν να επιτραπεί στον Μλάντιτς να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου. «Ενημερωθήκαμε ότι το αίτημα μεταφοράς στη Σερβία απορρίφθηκε», είπε ο Ντάρκο Μλάντις, καταγγέλλοντας «τον κυνισμό και τον παραλογισμό» της απόφασης και κατηγορώντας ταυτόχρονα «τους γιατρούς της Χάγης» ότι επί έναν μήνα δεν κατάφεραν να διαγνώσουν το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πολλές ενώσεις θυμάτων του πολέμου, μεταξύ των οποίων και εκείνη των μητέρων της Σρεμπρένιτσα, είχαν ζητήσει από τον MTPI να μην επιτραπεί η μεταφορά του στη Σερβία, κάτι που θα συνιστούσε «εξευτελισμό των θυμάτων και προσβολή στην αξιοπιστία των διεθνών δικαστηρίων».

Το επιχείρημα που υπερίσχυσε ήταν πως η φροντίδα στην Ολλανδία δεν θα ήταν χειρότερη από την φροντίδα στην Σερβία.

World
Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

World
Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο» – Το μήνυμα προς Μασκ, Κουκ και άλλους CEO

Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο» – Το μήνυμα προς Μασκ, Κουκ και άλλους CEO

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Κόσμος 14.05.26

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους - Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία

Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

«Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων
Παραβίαση ιδιωτικότητας 14.05.26

«Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υπέβαλε αγωγή κατά της δημοφιλούς τηλεοπτικής πλατφόρμας. Υποστηρίζει ότι το Netflix «δημιούργησε σιωπηλά ένα πρόγραμμα επιτήρησης συμπεριφοράς εκπληκτικής κλίμακας».

Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Τι είχε συμβεί 14.05.26

Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Αμερικανός δικαστής έθεσε σε αναστολή τις αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε, καθώς έκρινε ότι η ελευθερία του λόγου έχει προτεραιότητα.

Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
Διαφθορά - Πολιτοφυλακές 14.05.26

Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει

Ο Αλί Αλ Ζαΐντι διαδέχθηκε τον Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι στον πρωθυπουργικό θώκο του Ιράκ, μετά από πολλά χρόνια υπηρεσιακού πρωθυπουργού και προβλήματα που συσσωρεύονταν

Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται
Εργατικό Κόμμα 14.05.26

Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται

Βαθαίνει η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία και η κρίση ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, καθώς οι αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ προχωρούν σε κινήσεις που μπορεί να τον αποσταθεροποιήσουν περισσότερο.

Ο Νετανιάχου μηνύει τους New York Times – Ισχυρίζεται ότι εξισώνουν τους Ισραηλινούς στρατιώτες με τη Χαμάς
Πόλεμος στη Γάζα 14.05.26

Ο Νετανιάχου μηνύει τους New York Times – Ισχυρίζεται ότι εξισώνουν τους Ισραηλινούς στρατιώτες με τη Χαμάς

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ άρθρο των New York Times, αναφορικά με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μηνύει την εφημερίδα και τον αρθρογράφο της.

Τραμπ – Σι: Τακτική ανακωχή στο Πεκίνο με φόντο την Ταϊβάν και τον παγκόσμιο έλεγχο των σπάνιων γαιών
Κόσμος 14.05.26

Τραμπ – Σι: Τακτική ανακωχή στο Πεκίνο με φόντο την Ταϊβάν και τον παγκόσμιο έλεγχο των σπάνιων γαιών

Από την ενεργειακή ασφάλεια του Ορμούζ μέχρι τον έλεγχο των κρίσιμων ορυκτών, η σύνοδος Τραμπ-Σι επανασχεδιάζει τις ισορροπίες των δύο υπερδυνάμεων σε μια προσπάθεια αποφυγής της ολοκληρωτικής ρήξης.

Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και μαζούτ – Η Αβάνα ζητά από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό
Πλήρης αποκλεισμός 14.05.26

Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και μαζούτ – Η Αβάνα ζητά από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν τη νύχτα στην Κούβα, καθώς τα μπλακ-άουτ στη χώρα διαρκούν έω2 22 ώρες την ημέρα, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Αβάνα αρνείται τη βοήθειά τους.

Τραμπ και Σι συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβρη
Κόσμος 14.05.26

Τραμπ και Σι συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβρη

Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - «Εξαφανίστηκαν» οι αναφορές στην Ταϊβάν στην ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη συνάντηση

Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού
Κόσμος 14.05.26

Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού

Περισσότερα από ένα στα τρία μικρά παιδιά στην περιοχή Μπουρκαμπά στη νότια Σομαλία πάσχουν από οξεία υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Κόσμος 14.05.26

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας - Τι αναφέρει στην επιστολή του

Πολιτική κρίση στη Βρετανία - Ο Γουές Στρίτινγκ ζητά εμμέσως την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ - «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εσάς», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του που δημοσιεύτηκε στο Χ

Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός – Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση
Κόσμος 14.05.26

Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός της Λετονίας - Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το Σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας, Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικά drones στη Λετονία από τη Ρωσία.

Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία
Κόσμος 14.05.26

Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία

Το ρωσικό Kοινοβούλιο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή σε ξένες χώρες, σύμφωνα με το Politico

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…

Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;

Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

«Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων
Παραβίαση ιδιωτικότητας 14.05.26

«Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υπέβαλε αγωγή κατά της δημοφιλούς τηλεοπτικής πλατφόρμας. Υποστηρίζει ότι το Netflix «δημιούργησε σιωπηλά ένα πρόγραμμα επιτήρησης συμπεριφοράς εκπληκτικής κλίμακας».

Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Τι είχε συμβεί 14.05.26

Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Αμερικανός δικαστής έθεσε σε αναστολή τις αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε, καθώς έκρινε ότι η ελευθερία του λόγου έχει προτεραιότητα.

ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»
Media 14.05.26

ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»

Το Σάββατο 16 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media διοργανώνουν την τελετή βράβευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών B/innovate, για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Άβολος Φοίνικας 14.05.26

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
Διαφθορά - Πολιτοφυλακές 14.05.26

Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει

Ο Αλί Αλ Ζαΐντι διαδέχθηκε τον Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι στον πρωθυπουργικό θώκο του Ιράκ, μετά από πολλά χρόνια υπηρεσιακού πρωθυπουργού και προβλήματα που συσσωρεύονταν

Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Ελλάδα 14.05.26

Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Εν μέσω σκανδάλων η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα κατάργηση του ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών και στο βάθος ιδιωτικοποίηση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Άνω Πατήσια: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 14.05.26

Άνω Πατήσια: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη – Βίντεο ντοκουμέντο

«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιγράφει μάρτυρας που είδε το τροχαίο στα Άνω Πατήσια

«Το όνομα του Κολόμπο εμφανίστηκε στο σκάνδαλο διαιτησίας που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.05.26

«Το όνομα του Κολόμπο εμφανίστηκε στο σκάνδαλο διαιτησίας που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο»

Ο Λανουά όρισε τον Ιταλό διεθνή Ανδρέα Κολόμπο στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Ολυμπιακός παρά τον σάλο που ξέσπασε στη γειτονική χώρα.

Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται
Εργατικό Κόμμα 14.05.26

Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται

Βαθαίνει η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία και η κρίση ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, καθώς οι αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ προχωρούν σε κινήσεις που μπορεί να τον αποσταθεροποιήσουν περισσότερο.

Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε
Νησί, καφές, ξενάγηση 14.05.26

Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι για χρόνια δεν γνώριζε πως ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;

Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

