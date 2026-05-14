Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;

Νέο αναβρασμό και αλγεινή εντύπωση προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η ανακοίνωση του προγράμματος του «γαλάζιου» συνεδρίου. Στελέχη του κόμματος βλέπουν ότι βασική στόχευση του μεγάρου Μαξίμου από τον τρόπο διάρθρωσης του προγράμματος είναι το να θολώσει η προβολή των ομιλιών των δυσαρεστημένων βουλευτών και βέβαια να υποβαθμιστούν οι παρεμβάσεις συγκεκριμένων παικτών της επόμενης μέρας στη ΝΔ, όπως αυτή του Νίκου Δένδια, ο οποίος σταθερά λειτουργεί ως διακριτός εσωκομματικός πόλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και που η ομιλία του στο συνέδριο -όπως πληροφορείται το in– δεν αναμένεται να περιοριστεί στα θέματα του υπουργικού του χαρτοφυλακίου (όπως στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης που ήταν θεματικό), αλλά να αγγίξει και την ατζέντα των ζητημάτων που αφορούν τη «γαλάζια» παράταξη.

Πολλοί βλέποντας το πρόγραμμα του συνεδρίου της ΝΔ, που ανοίγει τις πύλες του αύριο Παρασκευή, δεν θεώρησαν τυχαίο τον τρόπο που έχουν χωριστεί οι ομιλίες των συνέδρων σε «θεματικές ενότητες» και σε διαφορετικές σκηνές, με ομιλίες στελεχών που εμφανίζουν ενδιαφέρον να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, η μία απέναντι στην άλλη.

Γεγονός που μοιραία θα διασπάσει και το κοινό που θα παρακολουθεί τις ομιλίες στις διαφορετικές θεματικές ενότητες και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει πού μιλάει κάθε ομιλητής, αφού πέραν των ομιλιών των στελεχών που έχουν θεσμική ιδιότητα στο κόμμα, από το πρόγραμμα απουσιάζουν τα ονόματα κορυφαίων υπουργών, όπως ο Νίκος Δένδιας.

Η ομιλία Δένδια

Ο υπουργός Άμυνας προορίζεται να μιλήσει (με βάση τον τίτλο της) στη θεματική ενότητα «Ισχυρή Ελλάδα», η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο και εκτός από το ότι δεν αναφέρεται το όνομα του στο πρόγραμμα (όπως συμβαίνει και με άλλους κορυφαίους υπουργούς), «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι έχει «εξοριστεί» και σε απογευματινή ώρα, κατά την οποία αναμένουν ότι το κοινό θα έχει αρχίσει να «σπάει», με το συνέδριο την ημέρα του Σαββάτου να έχει ώρα έναρξης τις 9.50 το πρωί.

Αλλά ενόχληση προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ και το γεγονός ότι δεν είναι όλα τα ονόματα υπουργών που απουσιάζουν από το πρόγραμμα του συνεδρίου. «Γαλάζια» στελέχη βλέπουν λ.χ. το όνομα του Άδωνη Γεωργιάδη (που επιθυμεί διακαώς μια θέση στο βατήρα των δελφίνων για την επόμενη μέρα της ΝΔ) να φιγουράρει στο πρόγραμμα, όχι μόνο -όπως θα περίμενε κανείς- λόγω της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ, αλλά να αναφέρεται και με την ιδιότητα του υπουργού Υγείας σε θεματική ενότητα στην άλλη σκηνή, την ίδια μέρα, με τίτλο: «Ομιλίες υπουργών σε μορφή TEDTalk».

Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα, σε αυτήν την ενότητα θα μιλήσουν οι υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μάλιστα χαρακτηριστικό του κλίματος είναι ότι κάποιοι στη ΝΔ, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, δηκτικά λένε ότι θα μπορούσε ακόμα και να… κοπεί το live streaming την ώρα που θα μιλάει ο Ν. Δένδιας.

Διασκεδασμός εντυπώσεων από Μαξίμου

Παρόλα αυτά το Μαξίμου επιχειρεί να διασκεδάσει τις εσωκομματικές εντυπώσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντάει σε σχετική ερώτηση, κάνοντας λόγο για «προσπάθεια κάποιων να δημιουργήσουν με διάφορα δημοσιεύματα θέμα στη ΝΔ», υποστηρίζοντας ότι «γελάει ο κόσμος και ο κύριος Δένδιας που τα διαβάζει αυτά και όλοι οι υπόλοιποι» και λέγοντας ότι η δεύτερη μέρα του συνεδρίου «είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου καθ’ όλη τη διάρκεια μιλάνε οι σύνεδροι, οι υπουργοί, οι βουλευτές και όλοι οι σύνεδροι με βάση τις θεματικές» και ότι «το πρόγραμμα βγήκε με βάση τις θεματικές και με βάση αυτή τη θεματική θα μιλήσει τη συγκεκριμένη ώρα ο κύριος Δένδιας».

Φυσικά οι γνώστες του παρασκηνίου ξέρουν πολύ καλά ότι μόνο «γέλια» δεν έφεραν στο Πεντάγωνο οι χειρισμοί του Μαξίμου σε σχέση με το συνέδριο. Το οποίο παρεμπιπτόντως θα πραγματοποιηθεί χωρίς τους δύο πρώην προέδρους του κόμματος και πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή (που έχει αποφασίσει να μην παρευρεθεί) και Αντώνη Σαμαρά (που διεγράφη με απόφαση του Κυρ. Μητσοτάκη) και με τον τρίτο πρώην πρόεδρο της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη να διατηρεί τις αποστάσεις του από τον σημερινό πρωθυπουργό, περιορίζοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την επικείμενη παρουσία του στο συνέδριο σε «ένα πέρασμα», ενώ είχε αρνηθεί, όπως οι πληροφορίες επιμένουν, να γίνει πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, παρά τις σχετικές διαψεύσεις του Μαξίμου.