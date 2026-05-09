Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09 Μαΐου 2026, 20:00

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Στη δημιουργία εντυπώσεων και την επίθεση στον «άσπονδο» σύντροφο του, Νίκο Δένδια, επένδυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Ο Γεωργιάδης μάλιστα θέλησε να «καρφώσει» τον Δένδια, λέγοντας ότι «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν» και προσθέτοντας ότι «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα», συνεχίζοντας έτσι τα γνωστά «μαχαιρώματά» του στον υπουργό Άμυνας.

Αφορμή ήταν το εδώ και μήνες προγραμματισμένο – σύμφωνα με τις πληροφορίες του in – ταξίδι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στην Πορτογαλία, με επίκεντρο τη συζήτηση για την απόκτηση από την Ελλάδα μεταγωγικών αεροσκαφών, το οποίο τον κράτησε εκτός της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 30 Απριλίου και μετατέθηκε τελικά για τις 7 Μαΐου.

Καμία απάντηση από Δένδια σε Γεωργιάδη

Πηγές από το περιβάλλον του Νίκου Δένδια αποκλείουν κατηγορηματικά να υπάρξει κάποια αντίδραση από τον ίδιο για τα λεγόμενα του Άδωνη Γεωργιάδη.

Παρά το γεγονός ωστόσο ότι το περιβάλλον Δένδια δεν σχολιάζει, on ή off the record τα «καρφιά» Γεωργιάδη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα καταγράφει.

Απουσίες

Όσο για τη «σκόπιμη απουσία» Δένδια από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, προκειμένου να αποφύγει την παρουσία του σε μία άβολη συζήτηση, όπου ενδεχομένως θα έπρεπε να πάρει θέση, η οποία είτε δεν θα βόλευε τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της παράταξης Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε δεν θα ήταν σύμφωνη με όσα κάποιοι θέλουν να πιστεύουν ότι πρεσβεύει, κατατάσσοντας τον στην «εσωκομματική αντιπολίτευση», αυτή τη φορά μάλλον δεν μπορεί να στηριχθεί.

Αφού ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στην κατ΄αρχήν προγραμματισμένη ημερομηνία της συζήτησης στις 30 Απριλίου δεν είχε κάποιο πρόγραμμα εκτός Ελλάδας, με τις πηγές του ρεπορτάζ της ΝΔ να επιβεβαιώνουν ότι η ημερομηνία μετατέθηκε με στόχο ο πρωθυπουργός να μπορέσει να «ζυμώσει» τους βουλευτές του.

Με την απουσία Δένδια να ήταν ενδεχομένως και win win για τις δύο πλευρές, εφόσον αποδεχθούμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανήκει όντως στην εσωκομματική αντιπολίτευση.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο Δένδιας έχει μιλήσει επανειλημμένα για το DNA της παράταξης ως ο κύριος χώρος έκφρασης της «λαϊκής δεξιάς» και την ανάγκη να μην δείχνει η ΝΔ ότι ντρέπεται για αυτό, αλλά να το προβάλει.

Καλείται δε να αναρωτηθεί κανείς, πότε ο Δένδιας έκανε κάποια δήλωση που δεν εξυπηρετούσε την παράταξη;

Ο Δένδιας και η… «εξορία»

Ακόμα και οι θέσεις του για τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας που χαρακτηρίζονται ίσως πιο σκληρές από το επιθυμητό κατά περίπτωση, είναι αυτές που ηχούν καλύτερα στα αφτιά των στελεχών της ΝΔ, ιδιαίτερα σε περιόδους προ εκλογών. Και τελικά καλύπτουν αντιδράσεις. Εάν κάποιος του ασκούσε κριτική για αυτό.

Οι πλέον ηχηρές παρεμβάσεις του Δένδια ήταν όταν το όνομα του «έπαιζε» για την Προεδρία της Δημοκρατίας, με τον Υπουργό και από τους πλέον δημοφιλής βουλευτές της ΝΔ σε σταυρούς, να δηλώνει στην επέτειο των 80 ετών από την απελευθέρωση των Κυθήρων, τον Σεπτέμβριο του 2024, πως «πλέον η πολιτική συζήτηση διεξάγεται ως συζήτηση ιδεών και όχι ως συζήτηση όπλων. Και οι πολιτικοί δεν εξορίζονται πλέον. Ο ελληνικός λαός απλώς όταν κρίνει ότι δεν τους υπηρετεί, τους στέλνει στο σπίτι τους, και πολύ καλά πράττει. Αν εν πάση περιπτώσει, πράγμα που απεύχομαι, αν επρόκειτο ποτέ να εξοριστώ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα παρακαλούσα να με στείλουν εδώ, στα Κύθηρα».

Σε κάθε περίπτωση πάντως και εν αναμονή του συνεδρίου της ΝΔ, ο Δένδιας έχει αποδείξει πως ξέρει να διατυπώνει τις αντιθέσεις του αποφεύγοντας ενδεχόμενες κακοτοπιές και να διαφοροποιείται τόσο όσο, να γίνεται σαφές στο κοινό, ωστόσο να μην θεωρείται ότι υπονομεύει την παράταξη ή την κυβέρνηση, γεγονός που θα τον έφερνε σε ευθεία ρήξη με τον πρωθυπουργό, επιβάλλοντας και στους δύο την αποχώρηση του από την κυβέρνηση ή το χαρακτηρισμό του ως αντιθεσμικά αντιπολιτευόμενο προς την παράταξη. Με τη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη να είναι ίσως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ ποτέ δεν έχει κάνει δηλώσεις που να φέρουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απολογείται στο όνομα του.

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
On air 06.05.26

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Παρασκήνιο 30.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων

Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Παρασκήνιο 22.04.26

Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου

Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Σύνταξη
Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»
Παρασκήνιο 21.04.26

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»

Επικριτικός για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον πρωθυπουργό για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού ο Γιώργος Βουλγαράκης. «Δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητήσουμε...».

Σύνταξη
Τουρκία: Πόζαρε με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ
Τουρκία 21.04.26

Ποζάρει με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ

«Δυσφορία» προκαλεί η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, ποζάροντας με τη σημαία του ψευδοκράτους, κατά τη συνάντησή της με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Τουρκία.

Σύνταξη
Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

Σύνταξη
Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Υγεία 09.05.26

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Σύνταξη
Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου πέτυχε ο Παναιτωλικός και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε και οι φιλοξενούμενο αντέδρασαν στο β’ μέρος.

Σύνταξη
Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου
Binario 21 09.05.26

Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου

Kάτω από τον μεγαλοπρεπή κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
Μπάσκετ 09.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)
Βόλεϊ 09.05.26

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)

Με κορυφαίους τους Νίλσεν, Γιάντσουκ και καταλυτικό τον Ανδρεόπουλο ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ και με 3-1 νίκες και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στη Novibet Volley League

Σύνταξη
Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 09.05.26

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ελλάδα 09.05.26

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύνταξη
Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Πολιτική 09.05.26

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ηχητικές καταγραφές 09.05.26

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Σύνταξη
Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Πανευρωπαϊκή έρευνα 09.05.26

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό

Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)

Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ίντερ για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015

Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

Σύνταξη
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Σύνταξη
New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

