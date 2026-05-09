Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα

Στη δημιουργία εντυπώσεων και την επίθεση στον «άσπονδο» σύντροφο του, Νίκο Δένδια, επένδυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Ο Γεωργιάδης μάλιστα θέλησε να «καρφώσει» τον Δένδια, λέγοντας ότι «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν» και προσθέτοντας ότι «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα», συνεχίζοντας έτσι τα γνωστά «μαχαιρώματά» του στον υπουργό Άμυνας.

Αφορμή ήταν το εδώ και μήνες προγραμματισμένο – σύμφωνα με τις πληροφορίες του in – ταξίδι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στην Πορτογαλία, με επίκεντρο τη συζήτηση για την απόκτηση από την Ελλάδα μεταγωγικών αεροσκαφών, το οποίο τον κράτησε εκτός της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 30 Απριλίου και μετατέθηκε τελικά για τις 7 Μαΐου.

Καμία απάντηση από Δένδια σε Γεωργιάδη

Πηγές από το περιβάλλον του Νίκου Δένδια αποκλείουν κατηγορηματικά να υπάρξει κάποια αντίδραση από τον ίδιο για τα λεγόμενα του Άδωνη Γεωργιάδη.

Παρά το γεγονός ωστόσο ότι το περιβάλλον Δένδια δεν σχολιάζει, on ή off the record τα «καρφιά» Γεωργιάδη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα καταγράφει.

Απουσίες

Όσο για τη «σκόπιμη απουσία» Δένδια από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, προκειμένου να αποφύγει την παρουσία του σε μία άβολη συζήτηση, όπου ενδεχομένως θα έπρεπε να πάρει θέση, η οποία είτε δεν θα βόλευε τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της παράταξης Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε δεν θα ήταν σύμφωνη με όσα κάποιοι θέλουν να πιστεύουν ότι πρεσβεύει, κατατάσσοντας τον στην «εσωκομματική αντιπολίτευση», αυτή τη φορά μάλλον δεν μπορεί να στηριχθεί.

Αφού ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στην κατ΄αρχήν προγραμματισμένη ημερομηνία της συζήτησης στις 30 Απριλίου δεν είχε κάποιο πρόγραμμα εκτός Ελλάδας, με τις πηγές του ρεπορτάζ της ΝΔ να επιβεβαιώνουν ότι η ημερομηνία μετατέθηκε με στόχο ο πρωθυπουργός να μπορέσει να «ζυμώσει» τους βουλευτές του.

Με την απουσία Δένδια να ήταν ενδεχομένως και win win για τις δύο πλευρές, εφόσον αποδεχθούμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανήκει όντως στην εσωκομματική αντιπολίτευση.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο Δένδιας έχει μιλήσει επανειλημμένα για το DNA της παράταξης ως ο κύριος χώρος έκφρασης της «λαϊκής δεξιάς» και την ανάγκη να μην δείχνει η ΝΔ ότι ντρέπεται για αυτό, αλλά να το προβάλει.

Καλείται δε να αναρωτηθεί κανείς, πότε ο Δένδιας έκανε κάποια δήλωση που δεν εξυπηρετούσε την παράταξη;

Ο Δένδιας και η… «εξορία»

Ακόμα και οι θέσεις του για τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας που χαρακτηρίζονται ίσως πιο σκληρές από το επιθυμητό κατά περίπτωση, είναι αυτές που ηχούν καλύτερα στα αφτιά των στελεχών της ΝΔ, ιδιαίτερα σε περιόδους προ εκλογών. Και τελικά καλύπτουν αντιδράσεις. Εάν κάποιος του ασκούσε κριτική για αυτό.

Οι πλέον ηχηρές παρεμβάσεις του Δένδια ήταν όταν το όνομα του «έπαιζε» για την Προεδρία της Δημοκρατίας, με τον Υπουργό και από τους πλέον δημοφιλής βουλευτές της ΝΔ σε σταυρούς, να δηλώνει στην επέτειο των 80 ετών από την απελευθέρωση των Κυθήρων, τον Σεπτέμβριο του 2024, πως «πλέον η πολιτική συζήτηση διεξάγεται ως συζήτηση ιδεών και όχι ως συζήτηση όπλων. Και οι πολιτικοί δεν εξορίζονται πλέον. Ο ελληνικός λαός απλώς όταν κρίνει ότι δεν τους υπηρετεί, τους στέλνει στο σπίτι τους, και πολύ καλά πράττει. Αν εν πάση περιπτώσει, πράγμα που απεύχομαι, αν επρόκειτο ποτέ να εξοριστώ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα παρακαλούσα να με στείλουν εδώ, στα Κύθηρα».

Σε κάθε περίπτωση πάντως και εν αναμονή του συνεδρίου της ΝΔ, ο Δένδιας έχει αποδείξει πως ξέρει να διατυπώνει τις αντιθέσεις του αποφεύγοντας ενδεχόμενες κακοτοπιές και να διαφοροποιείται τόσο όσο, να γίνεται σαφές στο κοινό, ωστόσο να μην θεωρείται ότι υπονομεύει την παράταξη ή την κυβέρνηση, γεγονός που θα τον έφερνε σε ευθεία ρήξη με τον πρωθυπουργό, επιβάλλοντας και στους δύο την αποχώρηση του από την κυβέρνηση ή το χαρακτηρισμό του ως αντιθεσμικά αντιπολιτευόμενο προς την παράταξη. Με τη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη να είναι ίσως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ ποτέ δεν έχει κάνει δηλώσεις που να φέρουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απολογείται στο όνομα του.