Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα

Κακοποίηση της πολιτικής και της αισθητικής (με την ευρεία έννοια του όρου που περιλαμβάνει το ήθος και την ηθική) από προβεβλημένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε από τα βαμμένα μαλλιά και τις μπογιές (που καλό είναι να περιορίζονται στο τριχωτό της κεφαλής και όχι να ρίχνουν μαύρο στη σκέψη), για να φτάσει με ύφος καταγγελτικό και επιπέδου «ποιος άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα» στους πλειστηριασμούς, στα προβλήματα των αγροτών, στην υπεράσπιση της αείμνηστης Γεννηματά, στα προβλήματα των αγροτών, τσουβαλιάζοντας τα πάντα.

Το πρώτο σχόλιο της κυρίας Βάσιας Αναστασίου (Kontra) για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι ήταν η βαθιά πολιτική παρατήρηση, καθοριστική για το μέλλον του τόπου, ότι βάφει τα μαλλιά του. Παραπλανημένη ότι διαθέτει την αναγκαία ευφυία για να κάνει χιούμορ προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Το δυστύχημα κυρίως για τους θεατές ήταν ότι δεν σταμάτησε στην αποκάλυψη των γνώσεων της στην κομμωτική, που δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητηθεί ότι τις διαθέτει. Η κυρία Αναστασίου συνέχισε με την κακεντρέχεια στα όρια της κακοήθειας και την τοξικότητα να ξεχειλίζει.

Παρατράγουδα…

«Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά» ήταν τα ακριβή λόγια του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, που της χαρίζουν επαξίως περίοπτη θέση στα «παρατράγουδα» της πολιτικής με το πάνελ να «παγώνει».

Η «πράσινη» Βάσια, πιθανόν έχοντας αντιληφθεί τι ξεστόμισε, είπε να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις συνεχίζοντας με τα γνωστά ακροκεντρώα σουξέ για το «καταστροφικό 2015» και όχι μόνο.

Γιόγκα… μάστερ

Ξεχωριστή στιγμή, που της χαρίζει υποψηφιότητα ανάμεσα στους τιτάνες της πολιτικής με νηφάλιο και ουσιαστικό λόγο, ήταν και όταν αναρωτήθηκε «πού ήταν ο κ. Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά αγαθά κατά 40%;» για να απαντήσει η ίδια στο ερώτημα που έθεσε: «Έκανε γιόγκα μάλλον».

Και μη χειρότερα…