Kythira pass – Chios pass: Οι δικαιούχοι και η διαδικασία για τα Voucher 250 και 300 ευρώ

Η πλατφόρμα του gov.gr άνοιξε για τις αιτήσεις των δικαιούχων για τα Kythira Pass και Chios Pass 2026 με άυλες ψηφιακές κάρτες των 250 και 300 ευρώ αντίστοιχα.

Το χρονικό περιθώριο για τις αιτήσεις για τα Kythira Pass και Chios pass είναι στενό, καθώς η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 18 Μαΐου.

Δικαίωμα συμμετοχής για τα Kythira pass και Chios pass

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγγάμων και ατόμων σε σύμφωνο συμβίωσης.

Ωστόσο, από τη διαδικασία αποκλείονται όσοι έχουν ήδη εξασφαλίσει επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις τρέχουσες περιόδους, καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι των δύο νησιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ενίσχυση είναι απόλυτα προστατευμένη, καθώς παραμένει ακατάσχετη και αφορολόγητη, χωρίς να συμψηφίζεται με τυχόν χρέη προς το Δημόσιο ή να επηρεάζει άλλα κοινωνικά επιδόματα.

Οι παραπάνω επιδοτήσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές.

Η διαδικασία για τα Kythira pass και Chios pass

Η διαδικασία για τα δύο προγράμματα πραγματοποιείται μέσα από το gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να συνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, να δηλώσουν κινητό τηλέφωνο και email, να επιλέξουν προορισμό και φάση συμμετοχής και να ολοκληρώσουν την αίτηση.

Οι διαθέσιμες περίοδοι

Φάση 1: Μάιος – Ιούνιος 2026

Φάση 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, οι επιλεγμένοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω SMS και email για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής κάρτας.

Προσοχή: Τα ποσά των voucher δεν μεταφέρονται, δεν γίνονται ανάληψη μετρητών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στα Κύθηρα και τη Χίο.