Αίσιο τέλος είχε η έρευνα για τον 13χρονο που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή των Μουδανιών, στη Χαλκιδική, για τον οποίο είχε ενεργοποιηθεί το Amber Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, ο ανήλικος βρέθηκε σήμερα τα ξημερώματα και είναι καλά στην υγεία του. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκε από πολίτες, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί την περασμένη Τρίτη, στις 12 Μαΐου, με συνέπεια να σημάνει συναγερμός στις Αρχές. Ο μηχανισμός Amber Alert ενεργοποιήθηκε έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Το Χαμόγελο του Παιδιού, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα βρίσκεται κοντά στον μικρό Φλάβιο και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Με αφορμή το περιστατικό, ο οργανισμός επισημαίνει ότι «η συμμετοχή όλων μας βοηθά να βρεθούν τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός παιδιού ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται».