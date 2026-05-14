Χαλκιδική: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά – «Είναι καλά στην υγεία του»
Tα ίχνη του ανηλίκου είχαν χαθεί στις 12 Μαΐου, οπότε και ενεργοποιήθηκε Amber Alert για τον εντοπισμό του - Αναγνωρίστηκε από πολίτες που ειδοποίησαν τις Αρχές
Αίσιο τέλος είχε η έρευνα για τον 13χρονο που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή των Μουδανιών, στη Χαλκιδική, για τον οποίο είχε ενεργοποιηθεί το Amber Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.
Ο μηχανισμός Amber Alert ενεργοποιήθηκε για τον 13χρονο έπειτα από εισαγγελική εντολή
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, ο ανήλικος βρέθηκε σήμερα τα ξημερώματα και είναι καλά στην υγεία του. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκε από πολίτες, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία.
Τα ίχνη του είχαν χαθεί την περασμένη Τρίτη, στις 12 Μαΐου, με συνέπεια να σημάνει συναγερμός στις Αρχές. Ο μηχανισμός Amber Alert ενεργοποιήθηκε έπειτα από εισαγγελική εντολή.
Το Χαμόγελο του Παιδιού, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα βρίσκεται κοντά στον μικρό Φλάβιο και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Με αφορμή το περιστατικό, ο οργανισμός επισημαίνει ότι «η συμμετοχή όλων μας βοηθά να βρεθούν τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός παιδιού ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται».
