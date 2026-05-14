Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε πολλούς δρόμους της Αττικής – Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής σήμερα, Πέμπτη, με βασικούς οδικούς άξονες να παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού.

Ειδικότερα, επιβαρυμένη είναι η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, όπου καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Προβλήματα υπάρχουν και στην άνοδο, κυρίως προς τη Νέα Ιωνία και την περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην κάθοδο από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρι, όσο και στα τμήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Καρέα, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως προς το κέντρο της Αθήνας.

Δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων παρατηρείται και στην Παραλιακή, κυρίως στα τμήματα από Άλιμο προς Πειραιά, ενώ επιβαρυμένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/9Aqn2bVN1e — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 14, 2026

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, καθώς και από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από τη Φυλής έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία φτάνουν τα 15 λεπτά.

