Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ

Αφού ολοκληρώθηκε, μετ’εμποδίων η διαδικασία των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27, και σε αναμονή των προσωρινών αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους , ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, κάνει έναν πρώτο, σκληρό, απολογισμό.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, το φετινό ρεκόρ, με περισσότερες από 800.000 αιτήσεις, επιβεβαιώνει «το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές».

Τα συνεχή προβλήματα στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, προκάλεσαν την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού δέχθηκε σωρεία καταγγελιών. Ο Συνήγορος άσκησε αυστηρή κριτική, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχα προβλήματα είχαν παρατηρηθεί και το 2025. Μάλιστα τότε, στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για πλήθος ανάλογων υποθέσεων, η ανεξάρτητη Αρχή είχε απευθύνει δύο σχετικά έγγραφα στη Διοίκηση της ΔΥΠΑ. Μεταξύ άλλων επισημαίνει, ότι η επίκληση ελλειμμάτων του μηχανογραφικού συστήματος αποτελεί ζήτημα εσωτερικής λειτουργίας της υπηρεσίας. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντιτάσσεται στους πολίτες.

«Η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, τα οποία η υπηρεσία όφειλε να είχε προβλέψει και αντιμετωπίσει εγκαίρως, δεν δικαιολογεί την προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών, στερώντας τους παροχές που συνδέονται με την αξιοπρεπή διαβίωσή του», κατέληγε ο Συνήγορος.

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, μέσω του ΠΑΝΣΥΠΟ, προχωράνε την κριτική για το πώς υλοποιήθηκε το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός, ένα βήμα παραπέρα. Υποστηρίζουν ότι η όλη διαδικασία εξελίχθηκε σε «φιάσκο», το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τεχνικά προβλήματα αλλά με συστημικά ελλείμματα.

ΠΑΝΣΥΠΟ: Αποτυχία του «επιτελικού κράτους»

«Το φιάσκο του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 δεν έχει να κάνει απλώς με τα προβλήματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποδοχής των αιτήσεων και προφανώς δεν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που θα περίμενε κανείς να λυθεί με μια ‘αναβάθμιση’ που έγινε τα χαράματα της Κυριακής», σημειώνει η παρέμβαση του ΠΑΝΣΥΠΟ.

«Είναι η απόλυτη απόδειξη ότι το λεγόμενο ‘επιτελικό κράτος’ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε την ομαλή λειτουργία μιας πλατφόρμας υποδοχής αιτήσεων, πόσο μάλλον να οργανώσει μια διαδικασία μοριοδότησης 800.000 αιτήσεων για έναν σοβαρό θεσμό κοινωνικής πολιτικής», συμπληρώνει.

«Το χειρότερο; Ότι αυτή η αποτυχία υλοποιείται στις πλάτες εξαντλημένων υπαλλήλων που καλούνται να μετατρέψουν το αδύνατον σε δυνατό. Να ελέγξουν χειροκίνητα πάνω από 800.000 αιτήσεις, να επιβεβαιώσουν δικαιολογητικά χωρίς επαλήθευση γνησιότητας, να μοριοδοτήσουν με ένα σύστημα που παραλύει, και όλα αυτά σε λίγες ημέρες. Χωρίς εργαλεία, χωρίς χρόνο, χωρίς στήριξη», συνεχίζει ο ΠΑΝΣΥΠΟ.

Ο Κοινωνικός Τουρισμός σε λοταρία

«Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ ανακοινώνει με καμάρι «ρεκόρ συμμετοχής» με πάνω από 800.000 αιτήσεις. Συγχαρητήρια! Καταφέρατε να πείσετε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να περιμένουν ώρες μπροστά σε μια πλατφόρμα που κατέρρεε συνεχώς, να δώσετε τρεις παρατάσεις γιατί το σύστημα δεν άντεχε, και τώρα θα πείτε σε 500.000 από αυτούς ‘λυπούμαστε, δεν κερδίσατε στη λοταρία’. Αυτό είναι το μοντέλο σας για κοινωνική πολιτική; Η τυχερή μοριοδότηση;», είναι το ερώτημα που θέτουν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας.

Οι έξι στους δέκα, εκτός προγράμματος

Υπενθυμίζεται ότι από το σύνολο των 800.0000 και πλέον αιτήσεων θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές-vouchers που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 13 μηνών. Για το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις ήταν 535.864, πάλι για τον ίδιο αριθμό ωφελούμενων. Έχουν χρησιμοποιηθεί 132.590 voucher, λιγότερα από τα μισά, ενώ το πρόγραμμα λήγει τέλος Ιουνίου.

Πίεση χρόνου και χειροκίνητοι έλεγχοι

Οι αιτήσεις έληξαν στις 3 Μαΐου. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι ξεκινά στις 18 Μαΐου. Δηλαδή μένουν μόλις 15 ημέρες για την επεξεργασία περισσότερων από 800.000 αιτήσεων, την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων, τη διαδικασία ενστάσεων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Η καθυστέρηση αποδίδεται στην εκπρόθεσμη υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αν και το πρόγραμμα είχε αρχικά ανακοινωθεί για 1η Μαΐου.

Κεντρικό ζήτημα, σύμφωνα με τον ΠΑΝΣΥΠΟ αποτελεί η απουσία διαλειτουργικότητας μεταξύ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ και άλλων δημόσιων βάσεων δεδομένων, όπως η ΑΑΔΕ και τα Μητρώα Πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι οι υπάλληλοι ελέγχουν χειροκίνητα δικαιολογητικά — δικαστικές αποφάσεις, βεβαιώσεις πολυτεκνίας, πιστοποιητικά σπουδών — χωρίς αυτοματοποιημένη επαλήθευση γνησιότητας. Η ίδια η αργή απόκριση του ΟΠΣ επιβαρύνει περαιτέρω τη διαδικασία.

Αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια

Φέτος τα εισοδηματικά όρια επιλεξιμότητας διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Το 2025, το εισοδηματικό όριο για άγαμους και έγγαμους δικαιούχους ανερχόταν στις 30.000 ευρώ. Το 2026, ένας άγαμος με εισόδημα άνω των 16.000 ευρώ και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά με εισόδημα άνω των 24.000 ευρώ αποκλείονται από το πρόγραμμα. Η ΔΥΠΑ δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημη αιτιολόγηση για τις αλλαγές αυτές.

Δεύτερο πρόγραμμα εν μέσω κρίσης

Στις 4 Μαΐου — μια ημέρα μετά τη λήξη αιτήσεων του πρώτου προγράμματος — η ΔΥΠΑ άνοιξε τις αιτήσεις για το δεύτερο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού που αφορά συνταξιούχους του τ. ΟΑΕΕ, με λήξη στις 13 Μαΐου. Η απόφαση αυτή επικρίνεται έντονα από εκπροσώπους εργαζομένων, οι οποίοι επισημαίνουν ότι το ΟΠΣ ήδη λειτουργεί υπό συνθήκες υπερφόρτωσης.

Ερωτήματα για τα κονδύλια ψηφιοποίησης

Εκπρόσωποι υπαλλήλων της ΔΥΠΑ θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα κονδύλια που διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ψηφιακή αναβάθμιση του φορέα, δεδομένου ότι τα συστήματα αδυνατούν να ανταποκριθούν στον τρέχοντα φόρτο. Ζητούν επίσης δημοσιοποίηση στοιχείων για τους ελέγχους γνησιότητας δικαιολογητικών που έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ανά έτος.