Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ
Ελλάδα 05 Μαΐου 2026, 23:30

Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ

Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Αφού ολοκληρώθηκε, μετ’εμποδίων η διαδικασία των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27, και σε αναμονή των προσωρινών αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους , ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, κάνει έναν πρώτο, σκληρό, απολογισμό.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, το φετινό ρεκόρ, με περισσότερες από 800.000 αιτήσεις, επιβεβαιώνει «το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές».

Τα συνεχή προβλήματα στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, προκάλεσαν την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού δέχθηκε σωρεία καταγγελιών. Ο Συνήγορος άσκησε αυστηρή κριτική, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχα προβλήματα είχαν παρατηρηθεί και το 2025. Μάλιστα τότε, στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για πλήθος ανάλογων υποθέσεων, η ανεξάρτητη Αρχή είχε απευθύνει δύο σχετικά έγγραφα στη Διοίκηση της ΔΥΠΑ. Μεταξύ άλλων επισημαίνει, ότι η επίκληση ελλειμμάτων του μηχανογραφικού συστήματος αποτελεί ζήτημα εσωτερικής λειτουργίας της υπηρεσίας. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντιτάσσεται στους πολίτες.

«Η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, τα οποία η υπηρεσία όφειλε να είχε προβλέψει και αντιμετωπίσει εγκαίρως, δεν δικαιολογεί την προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών, στερώντας τους παροχές που συνδέονται με την αξιοπρεπή διαβίωσή του», κατέληγε ο Συνήγορος.

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, μέσω του ΠΑΝΣΥΠΟ, προχωράνε την κριτική για το πώς υλοποιήθηκε το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός, ένα βήμα παραπέρα. Υποστηρίζουν ότι η όλη διαδικασία εξελίχθηκε σε «φιάσκο», το οποίο δεν έχει να κάνει  μόνο με τεχνικά προβλήματα αλλά με συστημικά ελλείμματα.

ΠΑΝΣΥΠΟ: Αποτυχία του «επιτελικού κράτους»

«Το φιάσκο του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 δεν έχει να κάνει απλώς με τα προβλήματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποδοχής των αιτήσεων και προφανώς δεν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που θα περίμενε κανείς να λυθεί με μια ‘αναβάθμιση’ που έγινε τα χαράματα της Κυριακής», σημειώνει η παρέμβαση του ΠΑΝΣΥΠΟ.

«Είναι η απόλυτη απόδειξη ότι το λεγόμενο ‘επιτελικό κράτος’ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε την ομαλή λειτουργία μιας πλατφόρμας υποδοχής αιτήσεων, πόσο μάλλον να οργανώσει μια διαδικασία μοριοδότησης 800.000 αιτήσεων για έναν σοβαρό θεσμό κοινωνικής πολιτικής», συμπληρώνει.

«Το χειρότερο; Ότι αυτή η αποτυχία υλοποιείται στις πλάτες εξαντλημένων υπαλλήλων που καλούνται να μετατρέψουν το αδύνατον σε δυνατό. Να ελέγξουν χειροκίνητα πάνω από 800.000 αιτήσεις, να επιβεβαιώσουν δικαιολογητικά χωρίς επαλήθευση γνησιότητας, να μοριοδοτήσουν με ένα σύστημα που παραλύει, και όλα αυτά σε λίγες ημέρες. Χωρίς εργαλεία, χωρίς χρόνο, χωρίς στήριξη», συνεχίζει ο ΠΑΝΣΥΠΟ.

Ο Κοινωνικός Τουρισμός σε λοταρία

«Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ ανακοινώνει με καμάρι «ρεκόρ συμμετοχής» με πάνω από 800.000 αιτήσεις. Συγχαρητήρια! Καταφέρατε να πείσετε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να περιμένουν ώρες μπροστά σε μια πλατφόρμα που κατέρρεε συνεχώς, να δώσετε τρεις παρατάσεις γιατί το σύστημα δεν άντεχε, και τώρα θα πείτε σε 500.000 από αυτούς ‘λυπούμαστε, δεν κερδίσατε στη λοταρία’. Αυτό είναι το μοντέλο σας για κοινωνική πολιτική; Η τυχερή μοριοδότηση;», είναι το ερώτημα που θέτουν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας.

Οι έξι στους δέκα, εκτός προγράμματος

Υπενθυμίζεται ότι από το σύνολο των 800.0000 και πλέον αιτήσεων θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές-vouchers  που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 13 μηνών. Για το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις ήταν 535.864, πάλι για τον ίδιο αριθμό ωφελούμενων. Έχουν χρησιμοποιηθεί 132.590 voucher, λιγότερα από τα μισά, ενώ το πρόγραμμα λήγει τέλος Ιουνίου.

Πίεση χρόνου και χειροκίνητοι έλεγχοι

Οι αιτήσεις έληξαν στις 3 Μαΐου. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι ξεκινά στις 18 Μαΐου. Δηλαδή μένουν μόλις 15 ημέρες για την επεξεργασία περισσότερων από 800.000 αιτήσεων, την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων, τη διαδικασία ενστάσεων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Η καθυστέρηση αποδίδεται στην εκπρόθεσμη υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αν και το πρόγραμμα είχε αρχικά ανακοινωθεί για 1η Μαΐου.

Κεντρικό ζήτημα, σύμφωνα με τον ΠΑΝΣΥΠΟ αποτελεί η απουσία διαλειτουργικότητας μεταξύ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ και άλλων δημόσιων βάσεων δεδομένων, όπως η ΑΑΔΕ και τα Μητρώα Πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι οι υπάλληλοι ελέγχουν χειροκίνητα δικαιολογητικά — δικαστικές αποφάσεις, βεβαιώσεις πολυτεκνίας, πιστοποιητικά σπουδών — χωρίς αυτοματοποιημένη επαλήθευση γνησιότητας. Η ίδια η αργή απόκριση του ΟΠΣ επιβαρύνει περαιτέρω τη διαδικασία.

Αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια

Φέτος τα εισοδηματικά όρια επιλεξιμότητας διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Το 2025, το εισοδηματικό όριο για άγαμους και έγγαμους δικαιούχους ανερχόταν στις 30.000 ευρώ. Το 2026, ένας άγαμος με εισόδημα άνω των 16.000 ευρώ και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά με εισόδημα άνω των 24.000 ευρώ αποκλείονται από το πρόγραμμα. Η ΔΥΠΑ δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημη αιτιολόγηση για τις αλλαγές αυτές.

Δεύτερο πρόγραμμα εν μέσω κρίσης

Στις 4 Μαΐου — μια ημέρα μετά τη λήξη αιτήσεων του πρώτου προγράμματος — η ΔΥΠΑ άνοιξε τις αιτήσεις για το δεύτερο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού που αφορά συνταξιούχους του τ. ΟΑΕΕ, με λήξη στις 13 Μαΐου. Η απόφαση αυτή επικρίνεται έντονα από εκπροσώπους εργαζομένων, οι οποίοι επισημαίνουν ότι το ΟΠΣ ήδη λειτουργεί υπό συνθήκες υπερφόρτωσης.

Ερωτήματα για τα κονδύλια ψηφιοποίησης

Εκπρόσωποι υπαλλήλων της ΔΥΠΑ θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα κονδύλια που διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ψηφιακή αναβάθμιση του φορέα, δεδομένου ότι τα συστήματα αδυνατούν να ανταποκριθούν στον τρέχοντα φόρτο. Ζητούν επίσης δημοσιοποίηση στοιχείων για τους ελέγχους γνησιότητας δικαιολογητικών που έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ανά έτος.

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Κόσμος
Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ryanair: Ανοιχτό το θέμα με την παραμονή της βάσης στη Θεσσαλονίκη – Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»
Τι ειπώθηκε 05.05.26

Ανοιχτό το θέμα παραμονής της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»

Ανοιχτό παραμένει το σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. «Δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης
Ελλάδα 05.05.26

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες
Ελλάδα 05.05.26

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 7 μέλη, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ - Εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Κόσμος 06.05.26

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
«Γραμμένο από άνδρες» 05.05.26

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης
Πρόεδρος Eurogroup 05.05.26

Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Λούλα και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες
Κόσμος 05.05.26

Λούλα και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες

Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν συνέβη

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια
Μέση Ανατολή 05.05.26

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια

Ένα νέο μηχανισμό, με τον οποίο θα ελέγχει το Ιράν τον διάπλου στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα πλοία που θα θέλουν να κινηθούν στην περιοχή θα πρέπει να δηλώνουν την πρόθεσή τους και να εξασφαλίζουν ειδική άδεια.

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Ραντεβού στην Αθήνα
Euroleague 05.05.26

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Ραντεβού στην Αθήνα

Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 105-82 τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, έκανε το 3-0 και προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα (22/5 – 24/5) – Με τον νικητή του ζευγαριού Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις (2-0 η σειρά) στα ημιτελικά οι Ερυθρόλευκοι.

Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Βρετανία 05.05.26

Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

