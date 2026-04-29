Κοινωνικός τουρισμός: Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη
Για προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών κάνει λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη - Κυρίως διαπιστώνεται αδυναμία των αιτούντων να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ
Στα έντονα προβλήματα που παρουσιάζει η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον κοινωνικό τουρισμό αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο Συνήγορος του Πολίτη.
Η εμφάνιση «λευκής οθόνης» είναι συχνή και η διάρκεια σύνδεσης ανεπαρκής για την ολοκλήρωση της αίτησης
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι «παραλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες αναφορές από πολίτες, εν δυνάμει δικαιούχους του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων ετών 2026- 2027 της ΔΥΠΑ, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα για τη μη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας».
Όπως αναφέρεται επίσης, διαπιστώνονται κυρίως αδυναμία των αιτούντων να εισέλθουν στην πλατφόρμα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, συχνή εμφάνιση «λευκής οθόνης» στην πλατφόρμα και διάρκεια σύνδεσης ανεπαρκής για την ολοκλήρωση της αίτησης.
Προσβολή των δικαιωμάτων των πολιτών
Επισημαίνεται, ότι η ΔΥΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει τρεις παρατάσεις της προθεσμίας (έως τη Δευτέρα 27/4/2026, έως την Τετάρτη 29/4/2026 και έως την Κυριακή 3/5/2026).
Προβλήματα στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ΔΥΠΑ για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού είχαν παρατηρηθεί και την προηγούμενη χρονιά (2025) και ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για πλήθος ανάλογων υποθέσεων, απηύθυνε δύο σχετικά έγγραφα προς τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ (7.7.2025 και 17.11.2025).
Σε αυτά, μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε στη Διοίκηση, ότι η επίκληση ελλειμμάτων του μηχανογραφικού συστήματος εμπίπτει στα ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας της Διοίκησης κι ως εκ τούτου δεν αντιτάσσεται στους πολίτες.
Η αντιμετώπιση τεχνικών, ουσιαστικά, προβλημάτων, που η υπηρεσία όφειλε να είχε προβλέψει και αντιμετωπίσει εγκαίρως, δεν μπορεί να οδηγεί σε προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών, στερώντας τους από παροχές που συνδέονται με την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.
Πηγή: ΟΤ
