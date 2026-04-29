Κοινωνικός τουρισμός – Νέα παράταση έως 3 Μαΐου

«Μεγάλη ανταπόκριση» αντί για… μεγάλη ταλαιπωρία, βλέπουν οι υπεύθυνοι της ΔΥΠΑ για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον Κοινωνικό Τουρισμό και τελικά αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που ανάγκασε την Υπηρεσία σε μία ακόμα παράταση της προθεσμίας έως τις 3 Μαΐου.

Σε νεώτερη ανακοίνωσή της η ΔΥΠΑ αναφέρει ότι «λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026–2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην πλατφόρμα και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59».

Ωστόσο καθημερινός είναι ο Γολγοθάς για τους αιτούντες που προσπαθούν να μπουν στην πλατφόρμα και αυτή δεν ανταποκρίνεται με αποτέλεσμα πολλές χιλιάδες δικαιούχων να μην έχουν καταφέρει να υποβάλουν την πολυπόθητη αίτησή τους και άρα να είναι στον αέρα το vouvher στο οποίο υπολόγιζαν για να περάσουν πιο προσιτές διακοπές το καλοκαίρι.

Kαι σήμερα Τετάρτη, όσοι προσπαθούν να μπουν στην πλατφόρμα βλέπουν τέτοιες εικόνες και μηνύματα όπως “προσωρινή μη διαθεσιμότητα υπηρεσίας” λόγω “αυξημένου φόρτου του συστήματος”.





Σύμφωνα πάντως με την επίσημη ενημέρωση της ΔΥΠΑ, την Τρίτη κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 60.790 αιτήσεις, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά πλέον τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από 21.04.2026 έως 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Πηγή: OT