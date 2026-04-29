Κοινωνικός τουρισμός – Νέα παράταση έως 3 Μαΐου
Οικονομία 29 Απριλίου 2026, 11:06

Κοινωνικός τουρισμός – Νέα παράταση έως 3 Μαΐου

Συνεχίζεται ο Γολγοθάς για τους αιτούντες που προσπαθούν να μπουν στην πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό

Vita.gr
Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

«Μεγάλη ανταπόκριση» αντί για… μεγάλη ταλαιπωρία, βλέπουν οι υπεύθυνοι της ΔΥΠΑ για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον Κοινωνικό Τουρισμό και τελικά αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που ανάγκασε την Υπηρεσία σε μία ακόμα παράταση της προθεσμίας έως τις 3 Μαΐου.

Σε νεώτερη ανακοίνωσή της η ΔΥΠΑ αναφέρει ότι «λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026–2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην πλατφόρμα και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59».

Ωστόσο καθημερινός είναι ο Γολγοθάς για τους αιτούντες που προσπαθούν να μπουν στην πλατφόρμα και αυτή δεν ανταποκρίνεται με αποτέλεσμα πολλές χιλιάδες δικαιούχων να μην έχουν καταφέρει να υποβάλουν την πολυπόθητη αίτησή τους και άρα να είναι στον αέρα το vouvher στο οποίο υπολόγιζαν για να περάσουν πιο προσιτές διακοπές το καλοκαίρι.

Kαι σήμερα Τετάρτη, όσοι προσπαθούν να μπουν στην πλατφόρμα βλέπουν τέτοιες εικόνες και μηνύματα όπως “προσωρινή μη διαθεσιμότητα υπηρεσίας” λόγω “αυξημένου φόρτου του συστήματος”.


Σύμφωνα πάντως με την επίσημη ενημέρωση της ΔΥΠΑ, την Τρίτη κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 60.790 αιτήσεις, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά πλέον τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη  ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:
Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από 21.04.2026 έως 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Business
Business
Alter Ego Media: Εκρηκτική αύξηση κερδοφορίας και ισχυρό αποτύπωμα μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Alter Ego Media: Εκρηκτική αύξηση κερδοφορίας και ισχυρό αποτύπωμα μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Vita.gr
Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Κόσμος
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Στεγαστική κρίση: Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες – Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση
Το στεγαστικό 29.04.26

Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες - Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση

Η στεγαστική κρίση έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες απασχολεί σχεδόν το σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. Η Βαρκελώνη επανασχεδιάζει το σύστημα στέγασης της και δίνει μαθήματα προς αξιοποίηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Δηλώσεις οικονομολόγου 28.04.26

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
Euroleague 29.04.26

«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)

Χαμηλά τα κεφάλια και τη... μπάλα, θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως ανέφερε κατά την ομλία του στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το 1-0 επί της Μονακό στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας.

Βαθαίνει το χάσμα υπουργών-βουλευτών στη ΝΔ: Άγρια Κόντρα Ταχιάου-Γιόγιακα στη Βουλή
Πολιτική 29.04.26

Βαθαίνει το χάσμα υπουργών-βουλευτών στη ΝΔ: Άγρια Κόντρα Ταχιάου-Γιόγιακα στη Βουλή

Σε μια περίοδο που οι συζητήσεις στο κυβερνών κόμμα για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή, τις αρμοδιότητες αλλά και τα όρια στις σχέσεις με την εκτελεστική εξουσία έχουν φουντώσει ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο βουλευτής Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγιακας είχαν άγρια κόντρα στη Βουλή με αφορμή ερώτηση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου οδικός άξονας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας.

Δικαστικοί υπάλληλοι: Μαζική κινητοποίηση – «Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες»
Μετά την επίθεση 29.04.26

«Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες» - Μαζική κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που κήρυξε η Ομοσπονδία τους μετά το περιστατικό με την ένοπλη επίθεση στο κτίριο του Πρωτοδικείου

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
Ελλάδα 29.04.26

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο 89χρονος φέρεται να πυροβόλησε προς το έδαφος και όχι απευθείας κατά των πολιτών που βρίσκονταν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή - Αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Περιβάλλον 29.04.26

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται

Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Η πρώτη αντίδραση του Τσάνινγκ Τέιτουμ στον αρραβώνα της πρώην του Ζόι Κράβιτζ
Τι θέλει να πει; 29.04.26

Ποίηση και «χωρισμός»: Η πρώτη αντίδραση του Τσάνινγκ Τέιτουμ στον αρραβώνα της πρώην του Ζόι Κράβιτζ

Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ζόι Κράβιτζ είχαν σχέση για περίπου τρία χρόνια προτού αποφασίσουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους το 2024

Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)
Champions League 29.04.26

Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)

Ο Μάνουελ Νόιερ είναι ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ωστόσο στο Παρί – Μπάγερν τα… έφαγε όλα όρθιος, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ δύο δεκαετιών!

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ
Ελλάδα 29.04.26

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ

Το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα στην Κάλυμνο, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας

Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση
Ερευνα ΟΣΕΤΕΕ 29.04.26

Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση

Τα εργατικά δυστυχήματα και οι τραυματισμοί στην εργασία στην Ελλάδα πολλαπλασιάζονται, ενώ θέματα όπως η ψυχική υγεία και η θερμική καταπόνηση προστίθενται στη γενική δυστοπική εικόνα- Τι δείχνουν τα στοιχεία της νέας έρευνας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζόμενων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας, λένε οι δικαστές και καλούν το υπ. Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα - «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. ο Χρυσοχοΐδης για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια - «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών - «Όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

