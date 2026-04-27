Κοινωνικός Τουρισμός: Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Ο κοινωνικός τουρισμός ξεκινά στις 18 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών
Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού γνωστοποίησε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω της μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ, η προθεσμία παρατίθεται για όλους τους ΑΦΜ έως και την 29 Απριλίου 2026 και ώρα 23:59.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και αντίστοιχη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).
Πάροχοι του προγράμματος
Οι Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismo
Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.
Στο μητρώο παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos
