Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα Δευτέρα η τελευταία μέρα για τις αιτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Απριλίου 2026, 09:14

Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα Δευτέρα η τελευταία μέρα για τις αιτήσεις

Το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers)

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για όλα τα ΑΦΜ, προκειμένου να διεκδικήσουν το voucher για φθηνότερες διακοπές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (εκτός είναι οι Σποράδες), μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Διακοπές με μικρότερο κόστος για 10 ή 12 διανυκτερεύσεις με επιταγές κοινωνικού τουρισμού θα μπορούν να πραγματοποιήσουν από τα μέσα Μαΐου 2026 ως το τέλος Ιουνίου 2027, σε 16 νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς 25.000 συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα, δωρεάν διακοπές για 10 διανυκτερεύσεις θα μπορούν να πραγματοποιήσουν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο και επίσης δωρεάν διακοπές για 12 διανυκτερεύσεις θα κάνουν σε καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Αννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, και Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Εβρου.

Ειδικό πρόγραμμα για Χίο και Κύθηρα

Την ίδια ώρα σε διαδικασία έναρξης φτάνει από τον Μάιο το Chios Pass και το Kythira Pass 2026, το ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για ταξίδια στη Χίο και στα Κύθηρα σε δικαιούχους που θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 3.000 άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, αξίας 300 ευρώ η καθεμία, για τους δικαιούχους που θα επιλέξουν τη Χίο για προορισμό διακοπών

Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί πως για τους 3.600 δικαιούχους του προγράμματος «Kythira Pass 2026» που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Κυθήρων, η ενίσχυση ανέρχεται σε 250 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, ώστε η ενίσχυση να καλύψει τόσο την έναρξη της τουριστικής περιόδου όσο και τους μήνες μετά την αιχμή του καλοκαιριού.

Η πρώτη φάση αφορά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2026 και προβλέπει τη διάθεση 1.500 καρτών για τη Χίο και 1.800 για τα Κύθηρα. Η δεύτερη φάση αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026, με ακόμη 1.500 και 1.800 κάρτες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετα ή μη αναλωθέντα ποσά από την πρώτη φάση, αυτά θα μπορούν να μεταφερθούν στη δεύτερη, προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων.

Δικαιούχοι και εξαιρέσεις

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα, πρόσωπα σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Ωφελούμενοι μπορούν να θεωρηθούν ο ή η σύζυγος, το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τα ενήλικα τέκνα που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη.

Από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι ή ωφελούμενοι στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 ή 2026-2027, όσοι έχουν επιλεγεί για συναφή παροχή από άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους κύρια κατοικία στη Χίο, όπως αυτή προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του 2024.

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Οι τιμές των καυσίμων πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία - Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» -  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Οι κρίσιμες επιπτώσεις 26.04.26

«Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία το δημογραφικό - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Οικονομικές Ειδήσεις 26.04.26

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά

Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Τεχνολογία 26.04.26

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Αόρατοι στο γραφείο 26.04.26

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Πολιτική 27.04.26

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»
Ελλάδα 27.04.26

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.04.26

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Δίκη Τεμπών 27.04.26

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθος από το Δημόσιο -Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!

Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

