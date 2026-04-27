Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για όλα τα ΑΦΜ, προκειμένου να διεκδικήσουν το voucher για φθηνότερες διακοπές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (εκτός είναι οι Σποράδες), μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Διακοπές με μικρότερο κόστος για 10 ή 12 διανυκτερεύσεις με επιταγές κοινωνικού τουρισμού θα μπορούν να πραγματοποιήσουν από τα μέσα Μαΐου 2026 ως το τέλος Ιουνίου 2027, σε 16 νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς 25.000 συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα, δωρεάν διακοπές για 10 διανυκτερεύσεις θα μπορούν να πραγματοποιήσουν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο και επίσης δωρεάν διακοπές για 12 διανυκτερεύσεις θα κάνουν σε καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Αννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, και Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Εβρου.

Ειδικό πρόγραμμα για Χίο και Κύθηρα

Την ίδια ώρα σε διαδικασία έναρξης φτάνει από τον Μάιο το Chios Pass και το Kythira Pass 2026, το ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για ταξίδια στη Χίο και στα Κύθηρα σε δικαιούχους που θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 3.000 άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, αξίας 300 ευρώ η καθεμία, για τους δικαιούχους που θα επιλέξουν τη Χίο για προορισμό διακοπών

Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί πως για τους 3.600 δικαιούχους του προγράμματος «Kythira Pass 2026» που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Κυθήρων, η ενίσχυση ανέρχεται σε 250 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, ώστε η ενίσχυση να καλύψει τόσο την έναρξη της τουριστικής περιόδου όσο και τους μήνες μετά την αιχμή του καλοκαιριού.

Η πρώτη φάση αφορά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2026 και προβλέπει τη διάθεση 1.500 καρτών για τη Χίο και 1.800 για τα Κύθηρα. Η δεύτερη φάση αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026, με ακόμη 1.500 και 1.800 κάρτες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετα ή μη αναλωθέντα ποσά από την πρώτη φάση, αυτά θα μπορούν να μεταφερθούν στη δεύτερη, προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων.

Δικαιούχοι και εξαιρέσεις

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα, πρόσωπα σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Ωφελούμενοι μπορούν να θεωρηθούν ο ή η σύζυγος, το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τα ενήλικα τέκνα που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη.

Από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι ή ωφελούμενοι στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 ή 2026-2027, όσοι έχουν επιλεγεί για συναφή παροχή από άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους κύρια κατοικία στη Χίο, όπως αυτή προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του 2024.