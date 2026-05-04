Κοινωνικός Τουρισμός: Από σήμερα οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους
Οι ενδιαφερόμενοι για τον κοινωνικό τουρισμό μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr
Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου.
Ο κοινωνικός τουρισμός
Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, απολαμβάνοντας οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα.
Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού.
Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος. Επιπλέον, έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία.
Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.
Πηγή: ΟΤ
